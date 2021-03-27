 

Мавзолей Ленина реконструируют из-за появившейся грибковой плесени

27.03.2021, 12:56, Разное
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Депутаты Московской городской Думы приняли решение о реконструкции мавзолея В.И. Ленина на Красной площади.

Причиной перестройки стала обнаруженная в ходе проверки грибковая плесень, распространившаяся внутри помещения и угрожающая дальнейшей работе культового сооружения.

Первые очаги плесени в мавзолее были обнаружены в начале марта и за несколько дней их число увеличилось, заполонив собой все стены и потолок. Комиссия департамента строительства Москвы по оценке состояния зданий и сооружений установила, что причиной появления грибка стали нарушения гидроизоляции и воздухообмена. Также специалистов обеспокоил стойкий запах лип, заполнивший помещение. В качестве основных проблем эксперты указали давность и грубые ошибки при проектировании усыпальницы.

Мосгордума на заседании включила исторический памятник в программу реновации. Деньги на реконструкцию выделили из средств федерального бюджета, направленных на финансирование политической партии «КПРФ». Завершить работы планируют к началу лета.

Подрядчиком реконструкции по итогам конкурса на госзакупках стала фирма ООО «ЭЦСК», участвующая в строительстве апарт-отеля на мысе Идокопас под Геленджиком.

– Мы имеем большой опыт в качественном проектировании, строительстве объектов и устранении плесени. Сделаем так, чтобы вредный налёт больше никогда не появлялся, — отметил гендиректор компании Леонид Козлов.

До окончания работ саркофаг Ленина отправят на проходящую в парке ВДНХ выставку человеческих тел «Body Worlds».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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