Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София в третий раз стали родителями

Вслед за британской королевской семьей (недавно мамами стали внучки королевы Елизаветы II Зара Тиндалл и принцесса Евгения) пополнение произошло и у шведских монархов: у 41-летнего кронпринца Карла Филиппа и 36-летней принцессы Софии родился сын. Имя малыша, который стал для супругов третьим, не разглашается.

Ее Высочество принцесса София 26 марта в 11:19 по местному времени родила здорового сына в больнице Дандерид. Мать и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо,— говорится в официальном заявлении, выпущенном пресс-службой дворца. Также у Карла Филиппа и Софии подрастают 4-летний принц Александр и 3-летний принц Габриэль.

Принцесса София и принц Карл Филипп

О том, что принцесса София беременна в третий раз, пара рассказала лично, опубликовав соответствующее заявление в Instagram в декабре прошлого года. Причем последовало оно почти сразу после известия, что супруги заразились коронавирусом. Однако на будущем ребенке и роженице вирус, к счастью, никак не отразился. Болезнь монархов протекла в легкой форме, все это время они провели вместе с детьми на самоизоляции.

Напомним, Карл Филипп и София Хэллквист познакомились в 2009 году в ночном клубе, но встречаться начали немного позже – через год. Изначально выбор принца Карла Филиппа в лучших современных королевских традициях пришелся правящему двору не по нраву, ведь София не принадлежала знатному роду. Но летом 2014 года принц сделал Софии предложение руки и сердца, после чего шведские монархи окончательно приняли ее в свою семью. В июне 2015-го в Стокгольме прошла свадьба пары, на которой присутствовало 400 гостей.

Принц Карл Филипп и принцесса София с детьми