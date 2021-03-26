 

Власти Таиланда назвали условия открытия своих курортов для иностранных туристов

26.03.2021, 17:38, Разное
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25.03.2021

© Sputnik / Павел Львов

В Пхукет попасть будет легче, местные власти не сторонники слишком жестких мер. Что касается Самуи, то придется посидеть на карантине.

ЕРЕВАН, 25 мар — Sputnik. Власти Таиланда озвучили предварительные условия, на которых готовы принимать на популярных курортах Пхукет и Самуи иностранных туристов, сообщает газета Bangkok Post.

Уточняется, что в планах властей открыть курорты уже в июле.

© SPUTNIK / НАТАЛЬЯ СЕЛИВЕРСТОВА

Пхукет делает ставку на вакцинацию местного населения и прибывающих туристов. По плану к июлю иммунитет должен сформироваться примерно у 70% жителей острова.

Ранее открыть Пхукет хотели лишь с 1 октября 2021 года, однако новая программа Phuket Tourism Sandbox позволяет ускорить процесс. В рамках программы попасть на остров смогут только привитые от коронавируса туристы. Соблюдать самоизоляцию им не придется. Для въезда гостям потребуется предъявить сертификат о вакцинации или проездной IATA TravelPass, а также пройти ПЦР-тест в аэропорту и активировать приложение ThailandPlus.

По прогнозам Туристической ассоциации Пхукета, из-за дополнительных сложностей продолжительность пребывания туристов на острове увеличится, а выбирать отдых будут путешественники из дальних стран.

Программу Пхукета представят для одобрения 26 марта. Эксперты высоко оценивают ее шансы на утверждение.

Правила, которые планируется ввести на Самуи, строже. Программа Samui Wonder Island предусматривает обязательный карантин для всех прибывающих, независимо от наличия прививки от коронавируса. Изоляция будет недолгой – два-три дня в номере отеля, который определит государство.

Следующий этап – экспресс-тест на COVID-19, результат которого будет готов в течение трех часов. Гости с отрицательным тестом смогут отправиться в заранее определенные районы острова или по согласованным экскурсионным маршрутам. Вероятно, все путешествия будут возможны лишь в сопровождении гида.

Повторный анализ предусмотрен на седьмой день. Если тест вновь окажется отрицательным, путешественникам разрешат перемещаться по Самуи и ближайшим островам без гида.

На четырнадцатый день – еще одно тестирование. При отрицательном результате иностранцы смогут перемещаться по стране без каких-либо ограничений.

Как и по прибытии на Пхукет, переезды туристов на Самуи также будут отслеживаться с помощью обязательного для всех приезжих приложения Samui Health Pass.

По информации местных СМИ, план Самуи получил предварительное одобрение Тайского центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA).

Ранее сообщалось, что власти Таиланда одобрили план сокращения карантина для приезжающих в страну с 14 до 10 дней с 1 апреля. Лицам, находящимся на карантине, будет разрешено посещать в карантинных гостиницах бассейны и фитнес-залы, заказывать и приобретать продукты питания из магазинов и ресторанов, расположенных вне территории гостиницы.



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