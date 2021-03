Кейт Миддлтон и принц Уильям выпустили новое видеообращение

Принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжают исполнять свои прямые обязанности, стараясь сделать этот мир еще лучше. На протяжении многих лет большую часть своей работы они посвящают проблеме психического здоровья – проводят специальные мероприятия, финансируют фонды, создают полезные приложения и проекты, а также встречаются с работниками и волонтерами таких организаций. Несколько часов назад герцог и герцогиня Кембриджские выпустили видеообращение в поддержку кампании Time for Change, поблагодарив всех тех, кто к ней присоединился.

Мы хотим сказать большое спасибо всем, кто поделился своим опытом и помогал действиями в рамках программы “Время перемен”, боролся со стереотипами, которые окружают психическое здоровье, – сказал принц Уильям.

Такие движения, как “Время перемен”, помогают изменить отношение общества к этой проблеме и способствуют большей открытости в вопросах психического здоровья в школах, общинах и на рабочем месте. Однако работа еще не закончена, и мы не можем позволить себе останавливаться на достигнутом. Очень важно, чтобы мы ценили свое психическое здоровье так же, как и здоровье физическое, – добавила Кейт.

Напомним, тема ментального здоровья является приоритетной в работе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Так, например, внук Елизаветы II является соучредителем компании Heads Together, созданной для помощи людям с ментальными заболеваниями, и членом проекта Shout – горячей линии, по которой каждый может обратиться за помощью в кризисной ситуации.

The Duke and Duchess of Cambridge have shared a message thanking everyone who has been part of Time to Change’s campaign to end mental health stigma.

Find out how you can continue to be involved here https://t.co/[email protected]/hEBesBFZhI

— Time to Change (@TimetoChange) March 25, 2021