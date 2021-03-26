Князь Альбер II выступил с критикой интервью принца Гарри и Меган Маркл: “Это должно было остаться внутри семьи”

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри не обсудил уже только ленивый. Вот и князю Монако Альберу II в ходе его редкого интервью в эфире BBC World News телеведущая Ялда Хаким задала соответствующий вопрос – как он относится к решению внука королевы Великобритании и его жены вынести семейные проблемы на всеобщее обозрение. Если многие знаменитые друзья Меган и в целом американские звезды выступили с поддержкой в адрес пары, то вот Альбер подверг их поступок критике.

Мне кажется, трудно ставить себя на чье-то место. Я могу себе представить давление, под которым они оказались. Но вместе с тем думаю, что подобного рода недовольства, такие разговоры следует вести только в кругу семьи. Необязательно же выставлять это на всеобщее обозрение. Меня это немного обеспокоило. Я могу представить, из каких побуждений они действовали, но все же, думаю, это неподходящая площадка для такого рода обсуждений, – заявил Альбер.

Князь Альбер и принц Гарри

Ялда также попросила Альбера дать Гарри и Меган какой-нибудь совет, на что князь ответил:

Я желаю им всего наилучшего, но это непростой мир, и надеюсь, у Гарри хватит здравого смысла и мудрости, чтобы сделать правильный выбор.

Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сложили свои полномочия больше года назад, в феврале 2020-го. Тогда они договорились с королевой Елизаветой II, что отойдут от дел на год, и бабушка принца Гарри была готова принять их обратно, когда они сочтут нужным. Однако супруги решили иначе. В День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а 7 марта они дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри.