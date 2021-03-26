Собянин предложил распилить контейнеровоз, перегородивший Суэцкий канал

Мэрия Москвы объявила о готовности расчистить Суэцкий канал, заблокированный севшим на мель сверхбольшим контейнеровозом Ever Given.

Как заявил градоначальник Сергей Собянин, в московской мэрии существуют специалисты самого разного профиля, и при необходимости российская делегация в состоянии оперативно распилить мешающий судоходству сухогруз.

– Я ещё несколько лет назад в ходе рабочей поездки в египетский Шарм-эль-Шейх предлагал коллегам несколько вариантов решения проблемы Суэцкого канала. Первый вариант – заложить всё плиткой и закрыть проход, второй вариант – построить внизу подводный тоннель, куда могли бы заходить суда любого водоизмещения по типу метро. Такие специалисты у нас есть, и за деньги они готовы поработать в Египте. Тогда все от моих рациональных предложений отказались. Сегодня у них проблемы, но если распилить судно, проблему в краткосрочной перспективе можно решить, такие специалисты по распилу у нас имеются, – заключил Собянин.

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