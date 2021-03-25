Писателя Александра Пелевина не смогли арестовать из-за нехватки мест в спецприёмнике

Участника книжной ярмарки Non/fiction писателя Александра Пелевина сегодня задержали полицейские.

Однако арестовать его не удалось, поскольку все места в спецприёмниках зарезервированы под другую категорию арестантов.

Сотрудники полиции оказались в сложном положении – с одной стороны, Пелевин является участником Non/fiction, и на этом основании подлежит аресту. С другой стороны, задержан он был не на ярмарке, а рядом с Красной площадью за распитие спиртных напитков. Таких правонарушителей на этой неделе арестовывают лишь в крайних случаях, в основном они должны приговариваться к штрафу.

– Они два часа перезванивались, спрашивали друг у друга, что со мной делать. В конечном итоге решили, что я не писатель, а алкаш, и делать мне в тюрьме нечего. Отпустили даже без штрафа, – сказал Пелевин журналистам.

Александру Пелевину 32 года, он пишет в основном фантастику в метамодернистском стиле. Его часто путают с писателем-однофамильцем Виктором Пелевиным и иногда – с полным тёзкой – Александром Сергеевичем Пушкиным. Новость о задержании Пелевина за употребление алкоголя в общественном месте вызвала резкую реакцию в Донецкой Народной Республике. Парламент ДНР намерен исключить его из шорт-листа литературной премии памяти Арсена Павлова (Моторолы) за аморальное поведение.

Административное дело Александра Пелевина рассмотрит мировой суд. Ему придётся уплатить штраф в полторы тысячи рублей. Впрочем, возможно, его ещё задержат вместе с другими участниками книжной ярмарки, и тогда он точно окажется за решёткой.

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