Принц Гарри получил две новые должности за последнюю неделю

С того момента как 36-летний принц Гарри и 39-летняя Меган Маркл переехали жить в США, они не выполняют ни королевские, ни какие-либо другие рабочие обязанности. Из их интервью Опре Уинфри общественность узнала, что живут они, в основном, на наследство, оставленное принцу от его матери, принцессы Дианы. А от бюджетов британской королевской семьи Гарри отрезали еще год назад. Беременную герцогиню Сассекскую тоже сложно назвать трудоустроенной: она, как и ее муж, является лишь неофициальным патроном нескольких общественных и благотворительных организаций. Это приятные, но не прибыльные привилегии, которые отражаются только на личной репутации пары. Но теперь у брата принца Уильяма, который тоже скоро приступит к выполнению новых обязанностей, появилось сразу две работы, связанные и с информационной безопасностью, и с благотворительностью.

В начале этой недели американские СМИ сообщили, что принц Гарри получил высокий пост в руководстве американского стартапа BetterUp в Кремниевой долине. В нем он будет заниматься разработкой стратегий новых продуктов, благотворительными пожертвованиями и участвовать в публичных мероприятиях и конференциях, посвященных проблеме психологического здоровья. По информации инсайдеров, за нее принц будет получать “семизначные суммы”.

А накануне пришла еще одна новость: герцог Сассекский стал одним из 14 членов комиссии Аспенского института по борьбе с дезинформацией. В ней принц займется общими вопросами, которые лежат в поле действия организации, и будет посещать заседания комиссии. Во время официальных встреч он будет представлять их с Меган общественную организацию Archewell. Принц Гарри уже лично прокомментировал новое назначение:

Как я уже говорил, последний опыт показал, что современный цифровой мир буквально затопил нас лавиной дезинформации, которая влияет на способность общества и каждого в отдельности мыслить ясно и по-настоящему познавать мир, в котором мы живем. Я считаю, это гуманитарная проблема, и она требует коллективного решения со стороны правозащитников, представителей средств массовой информации, академических исследователей, а также лидеров правительств и гражданского общества. Я очень рад присоединиться к комиссии Аспенского института и с нетерпением жду начала работы над кризисом, который возник из-за информационного беспорядка.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сложили свои полномочия год назад, в феврале прошлого года. Тогда они договорились с королевой Елизаветой II, что отойдут от дел на год, и бабушка принца Гарри была готова принять их обратно, когда они сочтут нужным. Однако супруги решили иначе. В День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а 7 марта дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Принц Уильям, принц Чарльз и принц Гарри