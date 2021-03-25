Скандалы: Серая зона Роспатента

Как работает система получения патентных прав руководителями российских ведомств и предприятий

Российские госменеджеры и чиновники записываются в авторы изобретений в подшефных организациях. Причастность к разработкам создаёт эффект участия руководителей в «росте инновационности», порой формальном. Плюс авторам платят вознаграждение – роялти, всегда конфиденциального размера. Традиция сохранилась с советского времени: в соавторы изобретения часто записывали группы и коллективы, в которых было сделано изобретение или усовершенствование. Из-за этого, по статистике, в Советском Союзе было много изобретателей, гораздо меньше изобретений и совсем мало внедрённых технологий.

Сегодня у этой практики есть риски: согласно Гражданскому кодексу, добавление в патент авторов, не имеющих отношения к изобретению, может привести по суду к аннулированию патента. Бывший директор Московского метрополитена Дмитрий Гаев из-за патента на билетные системы метро вообще стал фигурантом уголовного дела. Более того, к настоящему времени у Роспатента сложился реестр из нескольких тысяч секретных изобретателей, которые в базах вообще не отображаются. О таком реестре точно знает «Рогозин Дмитрий Олегович».

Рогозин – изобретатель автомата АК-12 задним числом

К номинальному соавторству прибегали в разное время многие известные руководители. Например, экс-мэр Москвы Юрий Лужков прославился как создатель монорельсовой системы. Бывший глава РЖД Владимир Якунин и другие его коллеги из руководства госкомпании – авторы в патентах на различные вагоны, системы управления движением поездов.

В 2011–2018 годах нынешний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин занимал пост вице-премьера по оборонным и авиакосмическим вопросам, и в этот период в Роспатенте появились три записи, в которых фигурирует его имя. Оказывается, Рогозин разработал для подведомственного ему АО «Концерн “Калашников”» автомат и ударно-спусковой механизм для стрелкового оружия. Имеется в виду автомат модельного семейства АК-12, номер патента 2543139 упоминается в отчётности «Калашникова» именно в связи с этой моделью.

Изначально в заявке от 2013 года авторами этих разработок значились конструкторы «Калашникова», однако в 2015 году в документ была внесена поправка – добавлены Рогозин, тогдашний глава Росграницы Константин Бусыгин (экс-руководитель «Ижмаша»/«Калашникова», нынешний глава Байконура, юрист-международник по образованию) и первый заместитель Бусыгина на «Ижмаше» Василий Сырычко. Забыли да вспомнили – с уверенностью можно предположить, что единственной целью такой внезапной «вписки» было желание увековечить начальство в истории изобретательства.

Также Дмитрий Олегович Рогозин является автором и владельцем патента на некое «стрелковое оружие», а в качестве адресата для переписки в описании изобретения указан профильный Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в структуру «Ростеха»).

Аналогичная изобретательская привычка – у сына Рогозина, 37-летнего Алексея (учился в МГИМО и МГУЭСИ). На посту гендиректора государственного Алексинского химического комбината (2012–2016) Рогозин-младший стал соавтором в семи патентах на изобретение различных полимерных композиций наподобие «катализатора для отверждения модифицированного связующего на основе новолачных смол» ([1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]).

Имея за плечами гуманитарное образование, в качестве «соискателя учёной степени кандидата технических наук» в Тульском госуниверситете Алексей Рогозин в 2014 году приобщился к патенту на «ракетный двигатель твёрдого топлива». В АО «Институт новых углеродных материалов и технологий» он стал соавтором изобретения, крайне похожего на разработанный его же химкомбинатом «латентный катализатор ускорения отверждения смесей фенолформальдегидных и эпоксидных смол». Многие из патентов на изобретения за авторством Рогозина-младшего уже юридически не действуют (пошлина не оплачена, защита не продлена), и для чего вообще их оформляли, остаётся под вопросом.

Характерно, что в научно-исследовательском центре имени Гамалеи – разработчике вакцины «Спутник V» – после волны успеха тоже решили добавить новых авторов в патент на препарат. Изменения в авторский состав в самом первом полученном патенте на «Спутник V» (№ 2720614) внесли в феврале 2021 года, причём со второй попытки, – добавили руководителя производственного подразделения учреждения Александра Семихина. Директор центра Александр Гинцбург и его предполагаемая дочь Елизавета Токарская тоже включены в список авторов в этом и других ключевых патентах на «Спутник V» ([1] [2]).

Багаж изобретений Анны Поповой

В феврале несколько СМИ обратили внимание на то, что некая Попова Анна Юрьевна входит в число авторов вакцины «ЭпиВакКорона». «Октагон» обнаружил, что то же имя указано в списках авторов по меньшей мере шести изобретений центра «Вектор» ([1], [2], [3], [4], [5], [6]).

Анна Попова фигурирует в патентах «Вектора» с 2017 года, когда был получен патент на «ЭпиВакЭболу». Глава Роспотребнадзора Попова по профессии врач-эпидемиолог. Разработкой препаратов занимаются микробиологи, бактериологи, вирусологи, иммунологи.

В пресс-службе Роспотребнадзора в ответ на запрос «Октагона» подтвердили, что глава ведомства Анна Попова действительно входит в число авторов в патенте на «ЭпиВакКорону» и что она принимала непосредственное участие в разработке препарата:

– Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана на основе платформы, созданной в 2015 году для вакцины против лихорадки Эбола. Поэтому в этом случае была использована готовая платформа, что сократило время. Авторы в патенте практически все те же. В патенте указываются все разработчики, в том числе и руководитель Роспотребнадзора, ведомства, которому ГНЦ «Вектор» и подчиняется. Она как доктор медицинских наук участвовала в разработке по теме биобезопасности препарата.

Анна Юрьевна Попова фигурирует и в патенте на способ борьбы с лихорадкой Эбола. Здесь правообладателем значится 48 Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, в соавторах – директор НИИ Сергей Борисевич.

Интересно также, что тендер стоимостью 707 млн рублей на поставку основных компонентов вакцины (по сути, самого препарата «ЭпиВакКорона») достался компании «Эпивак», которая принадлежит сотруднику центра «Вектор» Евгению Рыжикову. Он тоже является соавтором упомянутых разработок. Кстати, стоимость одной дозы, исходя из сведений о закупке, – 329 рублей, установленная Правительством предельная цена – 954 рубля.

В 2020 году ООО «Эпивак» планировало оформить эксклюзивные права на бренд «ЭпиВакКорона» точно так же, как и на «ЭпиВакЭболу» в 2017-м. Но в декабре заявку отозвали.

Имя Поповой Анны Юрьевны обнаружилось и в недавних патентах ([1], [2]) на протеиновый спецпродукт свердловского «молочного короля» Сергея Майзеля.

Его ООО «Победа-1» в 2020 году разработало протеиновый коктейль «с иммуномодулирующим эффектом» для профилактики COVID-19 – «Иммунокол» (сыворотка молозива), который в прошлом году одобрил Роспотребнадзор и который «пила вся элита». Ранее Майзель входил в бизнес-совет при управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Доказать в суде недействительность таких патентов почти нереально

Чтобы убедиться в том, что именно чиновники, а не их однофамильцы являются соавторами изобретений, нужны подробности об авторе. Однако эти сведения охраняет Роспатент.

Авторы изобретений в заявочных пакетах указывают свой СНИЛС и домашний адрес. Роспатент оказывает услугу по ознакомлению сторонних лиц «с документами заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче их копий». Она доступна на сайте госуслуг, стоимость составляет 800 рублей. За 2500 рублей возможно личное ознакомление с документами в здании Роспатента и предоставление копий (по почте или на руки); срок выдачи – 30 дней.

В отделе № 60 Роспатента, предоставляющем такие услуги, «Октагону» рассказали, что в настоящий момент личная явка для ознакомления с комплектом заявочной документации невозможна из-за карантина. Но даже если удастся её организовать, страницы с идентификационными данными стороннему заявителю (если он не связан с правообладателем) просто не покажут, а при заказе копий информация об авторах вымарывается. Да и фотографировать документы при личном ознакомлении нельзя.

С одной стороны, включение в состав авторов руководителей министерств и научных институтов – ещё советская традиция. С другой – с патентом могут возникнуть проблемы в том случае, если какие-либо из авторов были причастны к работе лишь номинально, отмечают специалисты.

– В судебном порядке могут быть аннулированы патенты на изобретения, в которых автор по факту не входит в число авторов, то есть не участвовал в разработке, – пояснил корреспонденту издания патентный поверенный, партнёр юридической фирмы Nevsky IP Law Кирилл Митягин. – Это прямо указано в законе – пункте 5 части 1 статьи 1398 и части 1 статьи 1228 Гражданского кодекса РФ. По статье 1228 «не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внёсшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ».

Именно в соответствии со статьёй 1228 практика привлечения начальников в качестве соавторов, если те не принимали реального участия в работе, порочна.

Кроме того, в ряде случаев она влечёт дополнительную трату средств госпредприятия через выплату роялти. Что же до конкретного примера с «ЭпиВакКороной», то здесь никаких финансовых преференций создатели российских вакцин от коронавируса не имеют – получают только заработную плату, сообщили «Октагону» в Роспотребнадзоре:

– Вакцинация для всех граждан России бесплатна, для коммерческого использования вакцина «ЭпиВакКорона» не применяется.

В ведомстве также добавили, что «патенты на лекарственные препараты и вакцины – защита интеллектуальной собственности России».

Согласно статье 1398 ГК, «патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях ˂…˃ выдачи патента с указанием в нём в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом».

Практика отмены патентов по этой статье о фиктивных авторах не сложилась, ведь Роспатент сам мешает собирать доказательную базу.

Ведомство формально стоит на страже персональных данных, но в то же самое время адреса всех физлиц-заявителей на товарные знаки публикуются и в заявках, и в итоговых патентах на товарные знаки. Так можно узнать домашние адреса Аллы Пугачёвой, Сергея Шнурова, Юрия Дудя.

Разница в том, что схемы с заработком на товарных знаках не подходят для чиновников – это предпринимательская деятельность, а не разрешённая законом творческая-научная. Кроме того, по законодательству требуется регистрировать в Роспатенте лицензионные договоры на пользование товарными знаками. А правообладатель патента на изобретение сам рассчитывается с автором.

Секретный реестр «скромных» авторов

Сотрудники Роспатента также пояснили «Октагону», что в документах в части изобретений вообще не указываются Ф. И. О. авторов, и в этом случае выгодоприобретателя стороннему человеку не установить. О наличии таких авторов в том или ином патенте знают только некоторые сотрудники Роспатента и сотрудники правообладателя.

Роспатентом руководит бывший депутат Госдумы, экс-замминистра культуры, член генсовета партии «Единая Россия» Григорий Ивлиев. Летом 2015 года за шесть месяцев до возбуждения ФСБ уголовного дела против сотрудников Минкультуры («дело реставраторов») Ивлиева назначили главой Роспатента. Курировал его назначение и сопутствующую реформу в сфере регулирования прав интеллектуальной собственности тогдашний вице-премьер Игорь Шувалов. В пресс-службе Роспатента на вопросы «Октагона» официально не ответили.

– Это ведомство – известный хранитель секретов, – говорит руководитель Первой патентной компании Анатолий Аронов. – Обычно засекреченными остаются так называемые спецсубъекты, носители гостайн, авторы изобретений оборонно-промышленного комплекса. Подают заявки без указания авторства, например, РЖД, структуры «Роскосмоса», НИИ при Минобороны.

Тот же Рогозин осведомлён о возможности скрывать имя автора: в заявочной истории патента на АК-12 как раз есть пометка «отказ автора от публикации имени 26.11.2013». Но позже из неких побуждений имена чиновников, имеющих непосредственное отношение к разработке оружия, всё же были указаны.

Как говорит Кирилл Митягин, на уровне закона (ГК РФ) анонимность авторов патентов была закреплена в 2008 году, но в подзаконных актах, в формах заявок на регистрацию возможность поставить галочку рядом с пунктом об анонимности есть давно.

В других странах также существуют нормы, позволяющие не указывать имя автора изобретения, но далеко не везде. Анонимное изобретательство неприемлемо в США, Китае, Канаде, Индии, Японии и Южной Корее.

По словам источника, близкого к Роспатенту, ежегодно регистрируется около 200 изобретений с секретными авторами, но в последнее время этой анонимностью стали злоупотреблять. Похожую практику в 2014–2015 годах ввёл Росреестр, когда в общедоступном реестре недвижимости имена «спецсубъектов» и просто авторитетных людей и членов их семей стали заменять на «ЛСДУ3», «Российская Федерация» или же просто оставлять поле «Правообладатель» пустым. Такая практика Роспатента и Росреестра, с одной стороны, затрудняет поиск компромата на российских чиновников иноагентами и иноразведками, но с другой – расширяет серую зону для российского чиновничества.

Тарас Подрез