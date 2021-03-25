Скандалы: Сергей Морозов не хочет уходить

Зачем губернатор Ульяновской области, дольше всех своих коллег находящийся у власти, пошёл в пиар-наступление на федеральный центр

Ульяновский губернатор Сергей Морозов, дольше всех своих коллег находящийся у власти, пошёл в пиар-наступление на федеральный центр. Сначала в интервью ТАСС глава региона заявил о готовности выдвинуть в предстоящем сентябре свою кандидатуру на пятый срок, позднее телеграм-каналы начали писать о незаменимости Морозова и опасности его ухода с поста. Однако, по мнению экспертов, информационное давление на Администрацию президента (АП) может вызвать совсем другой эффект.

– Последние полтора месяца мы тут только об этом и говорим: оставят Сергея Ивановича или нет. Некоторые даже шутят: есть Морозов – есть Ульяновск, нет Морозова – нет Ульяновска. Он всё-таки с 2005 года руководит, – рассказал «Октагону» в приватной беседе один из областных чиновников.

По словам собеседника, Морозов «регулярно ездит в АП» – вероятно, добивается пролонгации полномочий. Либо как минимум кресла сенатора. В последнее время информационная кампания губернаторских технологов стала куда более агрессивной – эксперты объясняют это тем, что ранее Морозову легко удавалось заручиться поддержкой АП. Сейчас, судя по всему, этого не происходит. К тому же против губернатора-старожила играют накопившаяся у населения усталость, далеко не лучшая социально-экономическая ситуация в регионе, а также коммунисты, с которыми за 16 лет нахождения у власти Морозов так и не сумел выстроить рабочих отношений.

Из богов – в пенсионеры

Инсайдеры «Октагона», знакомые с ситуацией, утверждают: заявление Морозова о выдвижении на пятый срок не было согласовано наверху и стало фальстартом. В частности, глава региона сообщил о наличии «хорошей команды» и «замечательной предвыборной программы». Однако, признал губернатор, «должна быть воля населения и, конечно, должна быть поддержка федеральных властей, в том числе лично президента».

Этому заявлению предшествовал скандал: анонимный телеграм-канал «Политбюро 3.0» сообщил, что глава Ульяновской области в ходе закрытого совещания якобы высказался о своей готовности переизбраться на новый срок без согласования кандидатуры с президентом. В ответ Морозов обратился к правоохранителям с требованием найти авторов канала и привлечь к ответственности за клевету.

По данным «Октагона», губернатор написал сразу два заявления, после чего было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования уже допросили местного правозащитника Александра Брагина и журналиста Виталия Ахмерова.

Параллельно с этим известные политические телеграм-каналы начали публиковать посты о необходимости сохранения Морозова у руля Ульяновской области, а также резко критиковать практически всех потенциальных конкурентов Морозова: депутата Госдумы Марину Беспалову, члена нижней палаты парламента, лидера ульяновских коммунистов Алексея Куринного, главу думского комитета по обороне, экс-губернатора Ульяновской области, генерала Владимира Шаманова, замминистра просвещения РФ Дениса Грибова.

– Морозов не первый, кто реализует такую стратегию. Чаще всего это всё-таки заканчивается отставкой. Но если в АП уверены, что регион управляемый, а губернатор личным антирейтингом результат партии власти вниз не потянет, то возможно всё, – пояснил «Октагону» руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

В то же время он признал, что объективно все обстоятельства сложились в пользу замены Морозова на посту главы региона:

– Личные связи иногда могут перевешивать. Война стоит свеч. Риск фальстарта только в том, что губернатора разведут на деньги.

У такой информационной стратегии есть серьёзные риски, подтверждает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

В то же время Журавлёв признал, что Морозов «непростой человек, у которого есть хорошие связи и покровители»:

– Пока он психологически не готов к уходу. Ведь как так: из живых богов – в пенсионеры? Но и апеллировать к президенту не лучшая идея. Никто не знает, что думает президент, кроме самого президента. Вот он [президент] встречался с Белозерцевым (Иван Белозерцев – экс-глава Пензенской области. – τ.) перед выборами. А теперь смотрите, что вышло.

Серьёзная усталость

Ульяновская область вряд ли может похвастаться блестящими итогами 16-летнего правления Сергея Морозова. По данным Института региональной экспертизы, регион по сумме основных показателей (привлечение инвестиций, убыль населения, рейтинг уровня жизни, уровень безработицы и так далее) находится на последнем, 14-м месте в Приволжском федеральном округе.

Впрочем, Морозов руководствуется своей логикой, указывает в разговоре с «Октагоном» директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

– Кремль даёт объективные KPI, Морозов их выполняет и потому считает, что имеет право избираться до тех пор, пока он не перестанет быть эффективным. Ситуация в Ульяновской области и вправду сложная. Скорее всего, если Морозов уйдёт, там гарантированно победят коммунисты. Или придётся защищать поле таким образом, что к новому назначенцу заранее будут относиться как игроку, не способному выиграть выборы в конкурентной борьбе, – говорит эксперт.

По его мнению, такой подход может оказаться эффективным сейчас, когда за будущее региона борются сразу несколько «башен».

Однако политолог Дмитрий Солонников уверен: ключевой вопрос состоит в том, претендует ли та или иная финансово-промышленная группа на регион или же нет.

Если Морозов электорально не избираем, если есть серьёзные конфликты с федеральными элитами и отсутствует широкая база поддержки в региональных элитах, то решение вполне может быть и отрицательным, предположил в беседе с «Октагоном» гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский.

Правда, в стане местных элит, похоже, началось брожение: по данным нашей редакции, на днях в Ульяновске непублично встречались представители крупного бизнеса, поддерживающие действующего главу региона, чтобы обсудить резервную кандидатуру на тот случай, если АП не даст гарантий Морозову.

Инсайдеры «Октагона» увидели знак и в том, что прокурор Ульяновской области Сергей Хуртин, вернувшись с коллегии Генпрокуратуры в Москве, сразу же ушёл в отпуск. Причём прокурор, как говорят, до этого длительное время уже находился в отпуске и на больничном. Начальник регионального управления ФСБ Дмитрий Разумов, назначенный на этот пост в конце августа прошлого года, по данным источников издания, до сих пор не встретился с главой региона.

Редакция «Октагона» направила главе региона Сергею Морозову ряд вопросов – в частности, о том, что в отношении членов его команды периодически возбуждаются уголовные дела, о практике передачи подрядов в сфере ремонта дорог, жилого фонда, а также организации питания в детских и медицинских учреждениях приближенному к власти бизнесу. На момент публикации материала губернатор на вопросы не ответил.

Михаил Белый