 

КоАП: Девушки, не дождавшиеся любимых из армии, ответят по закону

25.03.2021, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С 30 марта 2021 года вступают в силу поправки в Кодекс об административных нарушениях (КОАП), усиливающие ответственность лиц женского пола, которые по собственной инициативе разорвали отношения со своими молодыми людьми-военнослужащими срочной службы.

– Мы провели множество исследований и выяснили, что именно предательство девушек, которые остались на «гражданке», больше всего беспокоит молодых призывников. В нашем обществе такая измена всегда считалась аморальной, именно поэтому мы ввели ответственность за подобные действия. Это позволит нам не только успокоить сотни тысяч молодых военнослужащих, но и будет способствовать росту морали и нравственности среди девушек, – заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

Во время призыва молодые люди будут указывать, с какой девушкой они были близки ранее. В период службы разрыв этих отношений будет возможен только по инициативе военнослужащего или по обоюдному соглашению сторон. В одностороннем порядке девушка сможет сделать это только через суд.

Поправками предусмотрены и санкции: в случае измены неверная девушка военнослужащего может быть оштрафована на сумму до 1 миллиона рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Скандалы: Аморальный дриблинг Андрея Аршавина

19.02 / Это по-нашему — по-сталински!

12.02 / Ученые нашли скелеты пиратов «Черного Сэма» на затонувшем корабле XVIII века

27.07 / Россияне с детьми получат до 6 тысяч рублей за потерю работы во время пандемии

01.01 / Меркель и Навальный записали совместное поздравление с Новым годом

15.01 / Лиза Кудроу рассказала о начале съемок специального эпизода сериала “Друзья”

03.11 / Мнение: Безопасность в обмен на свободу

22.07 / Софья Кругликова всю жизнь боролась с алкоголизмом Ефремова

29.10 / В случае дефицита валюты Белоруссия начнет печатать доллары и евро

18.02 / Мнение: Последствия приватизации энергетики и “Нового зеленого курса”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска