КоАП: Девушки, не дождавшиеся любимых из армии, ответят по закону

С 30 марта 2021 года вступают в силу поправки в Кодекс об административных нарушениях (КОАП), усиливающие ответственность лиц женского пола, которые по собственной инициативе разорвали отношения со своими молодыми людьми-военнослужащими срочной службы.

– Мы провели множество исследований и выяснили, что именно предательство девушек, которые остались на «гражданке», больше всего беспокоит молодых призывников. В нашем обществе такая измена всегда считалась аморальной, именно поэтому мы ввели ответственность за подобные действия. Это позволит нам не только успокоить сотни тысяч молодых военнослужащих, но и будет способствовать росту морали и нравственности среди девушек, – заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

Во время призыва молодые люди будут указывать, с какой девушкой они были близки ранее. В период службы разрыв этих отношений будет возможен только по инициативе военнослужащего или по обоюдному соглашению сторон. В одностороннем порядке девушка сможет сделать это только через суд.

Поправками предусмотрены и санкции: в случае измены неверная девушка военнослужащего может быть оштрафована на сумму до 1 миллиона рублей.

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