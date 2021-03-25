 

Каждый зарегистрированный участник митинга за освобождение Навального получит купон на скидку в «Пятерочке»

25.03.2021, 11:19, Разное
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Штаб Навального решил поощрить будущих участников митинга за освобождение политика.

Каждый сторонник оппозиционера после регистрации на сайте получит промо-код на скидку в сети магазинов «Пятерочка». Организаторы протестной акции таким образом надеются увеличить число митингующих по всей стране минимум в два раза.

– Будем честны. Мы все прекрасно понимаем реальную ситуацию. Свобода собраний, права человека, борьба с коррупцией никому в России не интересны. Протест может стать успешным только в том случае, когда будет носить социальный характер. Люди не готовы выходить на улицу и получать дубинкой по хребту за виртуальные ценности. Мы решили простимулировать наших сторонников и предложить им реальную поддержку в это тяжелое время. Все, кто зарегистрируется на митинг до 1 апреля получат скидочные купоны в «Пятерочку» от 500 до 2000 рублей на самые дефицитные товары: сахар, соль, масло, молоко, яйца, гречку, муку. При этом ни о каком подкупе не может быть и речи. Если вы регистрируетесь на нашем сайте, то автоматически принимаете условия оферты, согласно которым вы добровольно поддерживаете Алексея и принимаете на себя все сопутствующие риски. А скидка на продукты является маленьким приятным бонусом, — заявил Леонид Волков.

Волков пообещал, что участников митинга ждут другие подарки и призы. Если число регистраций на сайте превысит один миллион человек, то штаб Навального разыграет автомобиль и однокомнатную квартиру в Польше.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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