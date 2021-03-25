Площадь Дерунова не станет Болотной

25.03.2021, 16:46, Эксклюзив

Теги: Благоустройство, Общество, Политика, Праздник, Происшествия, Сарказм

Независимые наблюдатели оспорили результаты акции #950снеговиковРыбинск. По их мнению, часть снежных изваяний была намерено уничтожена по приказу мэрии города.

– Наш независимый подсчет установил, что снеговиков было как минимум 951, – пояснил представитель наблюдательной комиссии. – Но подводя итоги, руководитель счётной комиссии заявил: их слепили ровно 950.

Когда наблюдатели выехали для совместной ревизии, они увидели, что снеговик на площади Дерунова был уничтожен.

В мэрии это отрицают.

– На площади не было никаких снеговиков! Это была просто груда снега, который мы не смогли вовремя вывезти из-за отсутствия финансирования, – утверждают чиновники. – Ночью её убрали.

При этом, по словам организаторов флешмоба, фотографии снеговика, размещенные в социальных сетях, были сделаны ещё предыдущем мэре Рыбинска, и к 950-летнему юбилею города отношения не имеют.

Наблюдатели же говорят, что он был ещё вечером 24 марта, а утром 25 числа, когда они приехали на подсчет, снеговика уже не было.

По данному факту, независимые наблюдатели обратились в милицию с просьбой предоставить записи видеонаблюдения, но им отказали.

– Оказалось, что в ночь на 25 марта часть видеокамер наблюдения на пл. Дерунова находилась на технической профилактике и не работала. А камеры, установленные частными операторами, видеозаписи не ведут, – пояснил их уполномоченный представитель.

Впрочем, источник ryb.ru в силовых органах (на условиях анонимности) пояснил, что снеговик действительно был, но его уничтожили за участие в одиночном пикете с целью сорвать проведение праздничных мероприятий, которые пройдут в городе 7 августа.

– Идея у него (снеговика) была проста – при потеплении растаять и превратить площадь Дерунова в Болотную, – пояснил источник. – В результате этой несанкционированной акции подрядчик, который должен приступить к реконструкции площади уже весной, не смог бы вовремя выйти на объект и сорвал бы исполнение программы благоустройства. То есть, к юбилею город остался бы без нового фонтана.

В настоящее время на снеговика составлен протокол по статье 20.2 КоАП РФ, материалы дела готовятся для передачи в суд.