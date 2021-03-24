 

Спецприёмники Москвы готовят места для участников и гостей книжной ярмарки Non/Fiction

24.03.2021, 20:41, Разное
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ГУВД Москвы потребовало от всех спецприёмников и изоляторов временного содержания сообщить количество свободных мест для арестантов и не занимать их без необходимости.

Это связано с открытием книжной ярмарки Non/Fiction.

Ярмарка открылась 24 марта в Гостином дворе и продлится до 28 числа. На какой день планируются аресты её гостей и участников, не сообщается. Однако спецприёмники спешно освобождают места – арестанты, которые освобождаются позже пятницы, переводятся в Подмосковье, а судьям приказано заменять штрафами аресты по неполитическим делам.

– Когда дадут команду, не сказали, но выходные отменили и приказали готовиться. Чтобы по звонку сразу на Ильинку полными силами, – сообщил анонимный сотрудник 2-го Оперативного полка полиции.

Некоторые полагают, что аресты начнутся в пятницу. В этот день в Гостином дворе выступает Евгений Ройзман. Другие уверены, что «День Икс» – суббота, когда на ярмарке больше всего посетителей и можно арестовать максимальное число людей.

Мэрия Москвы считает, что организаторы ярмарки сделали не всё, чтобы защититься от арестов.

– Презентацию книги Киры Ярмыш они отменили, это хорошо. Но у них там ещё Полозкова, Ройзман, либералы какие-то. У нас недостаточно аргументов для полиции, чтобы ей пропустить ярмарку, – заявили в пресс-службе мэрии.

В Non/fiction, примет участие до 30 тысяч человек. Разместить столько задержанных в отделах полиции точно не удастся, поэтому администрацию стадиона «Лужники» попросили приготовиться принять хотя бы 5-8 тысяч.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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