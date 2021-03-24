Китайско-советские (российские) отношения в истории КПК (январь)

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2 января 1950 года газета «Правда» опубликовала диалог между Мао Цзэдуном и журналистом ИТАР-ТАСС в Москве. В ответ на вопрос о текущей ситуации в Китае Мао Цзэдун отметил, что военное дело Китая идет успешно. В настоящее время Компартия Китая и центральное народное правительство КНР переходят к мирному экономическому строительству. Он заявил, что среди всех вопросов, в первую очередь, необходимо упомянуть существующий Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и СССР, вопрос о предоставлении кредита КНР Советским Союзом, вопрос о торговле между КНР и СССР, а также о договоре о торговле. В тот же день Мао Цзэдун провел в Москве переговоры с В. Молотовым и А. Микояном. Рассказывая о подписании нового Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и СССР, Мао Цзэдун отметил: Такая мера благоприятная. Определение китайско-советских отношений в новом договоре воодушевляет китайских рабочих, крестьян, интеллектуалов, а также левое крыло национальной буржуазии, а также может изолировать правое крыло национальной буржуазии. В международных рамках Китай будет обладать еще большим политическим капиталом для соперничества с империалистическими странами, а также для проверки договоров, подписанных между Китаем и разными империалистическими странами в прошлом.

Чжоу Эньлай выступил с речью в Московском государственном университете во время визита в СССР с 7 по 11 января 1957 года.

С 7 по 11 января и с 17 по 19 января 1957 года Чжоу Эньлай находился в СССР с визитом.

21 января 1922 года Коммунистический Интернационал провел первое заседание Компартии и национальных революционных групп из разных стран на Дальнем Востоке.

22 января 1950 года Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай провели переговоры со И. Сталиным по поводу подписания нового договора и соглашения между КНР и СССР. Мао Цзэдун отметил: «Нам надо укрепить существующие дружественные отношения с помощью подписания Договора и Соглашения. Договор о дружбе и союзе должен определить содержание, обещающее процветание двух стран, а также предотвратить повторение японского вторжения. Вышеупомянутые две заметки стали коренным отличием существовавшего договора от нового. В новый Договор вошло сотрудничество в политике, экономике, культуре и военной сфере, в том числе, самое важное – экономическое взаимодействие. Он также указал, что в новом Договоре необходимо было определить содержание консультаций двух стран по международным вопросам.

После переговоров 14 февраля Мао Цзэдун и И. Сталин присутствовали в Кремле на церемонии подписания Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и СССР, Соглашения между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой о Китайской Чанчуньской железной дороге, Люйшуне (Порт-Артуре) и Даляне (порт Дальний), Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Центральным народным правительством Китайской Народной Республики о предоставлении кредита Китайской Народной Республике. Чжоу Эньлай и А. Вышинский подписали документы от имени правительств двух стран.

С 24 января по 9 февраля 1959 года делегация Коммунистической партии Китая во главе с Чжоу Эньлаем отправилась в Москву на участие в 21-м съезде Компартии СССР. Во время съезда Чжоу Эньлай и председатель Совета Министров СССР Н. Хрущев подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области экономики и технологий.

29 января 1953 года было учреждено Управление ЦК КПК по переводу работ Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, задача которого состояла в систематическом переводе всех работ этих деятелей по плану.

31 января 1949 года по поручению Сталина, член Политбюро ЦК КПСС Микоян прилетел в Шицзячжуан, где пересел на автомобиль и доехал до места штаба ЦК КПК в Сибайпо. В тот же день Мао Цзэдун, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Чжоу Эньлай, Жэнь Биши и другие деятели ЦК КПК встретились с Микояном. Затем Мао Цзэдун неоднократно проводил с Микояном переговоры, в процессе которых Мао Цзэдун сказал: «Вплоть до настоящего времени в Китае быстро развивается революция, также быстро развивается военное дело, быстрее, чем мы ожидали. Мы можем пересечь реку Янцзы и двигаться дальше на юг. После пересечения реки Янцзы, через некоторое время нам удастся взять такие крупные города, как Нанкин и Шанхай. Наш лозунг: успешно переправиться через реку Янцзы и освободить весь Китай. Перед нами новая проблема – создание новой власти. Это демократическая диктатура народа на основе союза рабочих и крестьян под руководством пролетариата». Мао Цзэдун представил ситуацию по предстоящему съезду политического консультативного совета, поделился идеями создания коалиционного правительства с участием демократических партий, разных народных групп и беспартийных деятелей. Он отметил, что хотя организационная модель правительства Китая отличается от советской и той, что была в странах Восточной Европы, качество и цели остаются такими же, а именно достижение социализма и коммунизма под руководством Компартии Китая. После освобождения страны встанет задача по восстановлению производства и экономическому строительству. Что касается внешней политики Китая, необходимо сначала прибраться в доме, а затем приглашать гостей. Настоящие друзья могут прибыть пораньше, а остальным – придется подождать. 7 февраля Микоян покинул Сибайпо, отправившись обратно в Советский Союз.

С 31 января по 7 февраля 1949 года Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Жэнь Биши и другие деятели последовательно проводили переговоры с представителем КПСС, членом ЦК Политбюро КПСС Микояном, прибывшим в Сибайпо. Мао Цзэдун всесторонне и систематически поднимал вопросы о борьбе и победе по всей стране, создании новой власти, политической и военной ситуации в Китае, характере власти нового Китая, а также вопросы, связанные с внутренними делами и внешней политикой. Визит Микояна сблизил КПК и КПСС.

31 января 1949 года член ЦК Политбюро КПСС Микоян тайно прибыл в Сибайпо. На снимке: Мао Цзэдун приветствует гостя.