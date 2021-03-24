Чубайс раскритиковал Илона Маска: «2 Tesla за биткоин — это лохотрон»

Специальный представитель Президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс негативно отозвался о деятельности Илона Маска, который анонсировал продажу автомобилей Tesla за криптовалюту.

Чубайс считает биткоин классическим примером надувательства и обманом доверчивых американцев.

– Илон Маск крупно вложился в биткоин и теперь активно его пиарит. Но что на самом деле из себя представляет эта криптовалюта? Это просто циферки на экране монитора, которые даже пощупать толком нельзя. По сути вы обладаете ничем и сделать с этим ничего не можете. А вот ценные бумаги, облигации или ваучеры — совсем другое дело. Это документ, который подтверждает ваши права на владение активами. Маск объявил о продаже Tesla за биткоин. Это чистой воды лохотрон. Если кто-то обещает вам два автомобиля за пустышку, то этот человек лжец и обманщик. Поверьте мне, я знаю о чем говорю. Мне очень жалко простого американского обывателя, который ведется на эту ерунду, — заявил экономист.

Анатолий Чубайс призвал всех владельцев биткоина скорее отказаться от криптовалюты и инвестировать свои средства в акции российских государственных компаний. Эксперт также предостерег рыночных игроков от участия в подобных финансовых пирамидах в дальнейшем.

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