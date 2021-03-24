 

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов не поддержал закон о химической кастрации педофилов

24.03.2021, 13:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отбывший 17-летний срок заключения «скопинский маньяк» Виктор Мохов, объявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму осенью 2021 года, выступил с законодательной инициативой.

Он решительно осудил предлагающийся законопроект о химической кастрации осужденных за половые преступления против несовершеннолетних. По мнению Мохова, принятие такого законопроекта недопустимо, поскольку по данным статьям осуждается слишком много невиновных.

– Взять хотя бы меня. Отсидел фактически ни за что. Приютил девочек, кормил, поил, развлекал, дал одной из них ощутить радость материнства, а мне за это 17 лет! А ведь я тоже мог бы попасть под жернова правосудия в случае принятия закона, – отметил он.

Кроме того, Мохов обратил внимание на то, что принятие такого закона отрицательно скажется на демографии в условиях депопуляции России.

– Множество мужчин готовы помочь государству справиться с демографической катастрофой, нельзя такими шансами разбрасываться. Дети – цветы жизни. Помните об этом, – добавил он в интервью.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Братья Сарик и Гевонд Андреасян расплатились по долгам правами на фильм «Кома»

23.12 / Брэд Питт проведет Рождество с детьми, несмотря на судебные разбирательства с Анджелиной Джоли

10.09 / Перехват

04.02 / Генпрокуратура: Четверть преступлений в РФ совершаются в киберпространстве

01.02 / Садальский и Богданова испугали пассажиров поезда разборками на репетиции

19.12 / Мнение: Прививка от Covid-19

12.08 / Учёные рассказали, какой продукт может приводить к слабоумию

15.01 / «Был счастливым»: Юлия Ковальчук рассказала о последнем разговоре с Борисом Грачевским

16.09 / Одинокие люди чаще болеют диабетом

01.07 / Мнение: Разогнались и не смогли остановиться. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска