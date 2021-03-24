«Скопинский маньяк» Виктор Мохов не поддержал закон о химической кастрации педофилов

Отбывший 17-летний срок заключения «скопинский маньяк» Виктор Мохов, объявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму осенью 2021 года, выступил с законодательной инициативой.

Он решительно осудил предлагающийся законопроект о химической кастрации осужденных за половые преступления против несовершеннолетних. По мнению Мохова, принятие такого законопроекта недопустимо, поскольку по данным статьям осуждается слишком много невиновных.

– Взять хотя бы меня. Отсидел фактически ни за что. Приютил девочек, кормил, поил, развлекал, дал одной из них ощутить радость материнства, а мне за это 17 лет! А ведь я тоже мог бы попасть под жернова правосудия в случае принятия закона, – отметил он.

Кроме того, Мохов обратил внимание на то, что принятие такого закона отрицательно скажется на демографии в условиях депопуляции России.

– Множество мужчин готовы помочь государству справиться с демографической катастрофой, нельзя такими шансами разбрасываться. Дети – цветы жизни. Помните об этом, – добавил он в интервью.

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