Скандалы: Из реликтовых — в строительные

Знаменитые крымские парки, заложенные еще при Российской империи, отдают под застройку

В конце февраля на всю страну прогремели протесты против застройки Форосского парка. Сотни жителей Фороса вышли на несогласованную акцию, требуя остановить вырубку деревьев и начавшееся строительство то ли спортивного дворца, то ли детского лагеря: на тот момент никто даже не говорил, ради чего уничтожают заложенную в 1834 году зеленую зону.

ОТ РЕДАКЦИИ

Перед вами последний материал «Новой газеты» из серии «Руки по локоть в Крыму». В течение двух недель мы рассказывали о двух мирах, сложившихся на полуострове за семь лет его нахождения в составе России. Первый, мир простых крымчан, непригляден: здесь у людей отнимают их землю, их магазины, их кафе и даже автомобили. Второй, мир бенефициаров «крымской весны», — роскошен: здесь десятки гектаров побережья скупаются для возведения поместий, крупные бизнес-активы, приносящие миллиардную прибыль, делятся между «своими людьми», а министры и депутаты — сплошь родственники и друзья детства.

Иногда эти два мира сталкиваются, и получается либо горящий дом общественника Васви Абдураимова, либо поселок Олива, где простые люди, живущие у государственных дач, лишены права сходить на море и в лес.

Но есть еще Крым туристический. Каждый год на полуостров прибывает 6–7 миллионов человек, которые ничего не знают о местных сварах. Эти люди просто хотят отдохнуть. И у них тоже начинают отбирать Крым.

Объяснений перед протестующими не последовало, и акции стали регулярными. Скандал дошел до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал «проверить информацию о вырубке деревьев», но его слова эффекта не дали: приехавший на место глава Крыма Сергей Аксенов лишь заявил, что строительство ведется абсолютно законно, а чиновники рангом пониже, в том числе мэр Ялты Янина Павленко, заговорили об «украинских и западных провокаторах», которые «раскачивают ситуацию».

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Заходить строго по 50

Форосский парк — официально признанный памятник садово-парковой архитектуры. Его площадь — 70 гектаров, из них 40 га — природоохранная зона. В 2016 году расположенный в парке санаторий «Форос» был продан за 1,4 млрд рублей Федерации профсоюзов Республики Татарстан. Позже председатель федерации Татьяна Водопьянова объяснила, что фактическим приобретателем стала компания «Татнефть», которой также принадлежит хоккейный клуб «Ак Барс».

Фактический застройщик Форосского парка — компания, которая также называется «Ак Барс». При этом разрешения на строительство получала другая организация — ГУП «Татинвестгражданпроект». Земля парка находится в аренде у ООО «Парк Форос», ее учредителем является НАО «Рестор». Эта же компания управляет санаторием «Форос».

Корреспонденты «Новой» побывали в парке 5 марта. Сейчас на его территории уже 6 строительных площадок. Вместо вековых ливанских кедров и магнолий, которые сюда свозили со всего мира, теперь бетонные фундаменты. Кое-где уже появляются и первые этажи.

Подготовку к масштабной застройке местные жители заметили еще в ноябре. Все началось со сноса седьмого корпуса санатория. Затем в парке пронумеровали деревья, а потом запустили туда тяжелую технику.

Жители обратились к депутату горсовета Ялты Александру Григориади. Но им сказали, что «пока никакого проекта нет и идет реконструкция корпуса». Время шло, и реконструкция превратилась в полномасштабную стройку с вырубкой деревьев.

Появились и документы: в парке запланировано строительство восьмиэтажного жилого корпуса, трехэтажного административно-жилого корпуса, четырехэтажного спорткомплекса, здания бассейна, трехэтажной столовой, нового футбольного поля, сцены-амфитеатра, волейбольной площадки и еще ряда подсобных помещений. Как объяснила «Новой» член инициативной группы по защите парка Елена Терновская, проект меняли несколько раз.

Например, в ноябре жители обнаружили на сайте минприроды Крыма совсем иную концепцию застройки парка: она предусматривала возведение 90 объектов и была датирована 2017 годом.

— Там были виллы, гостиницы, ледовый каток, всего не перечислишь, — говорит Терновская.

Строительство начали без публичных слушаний.

Представитель застройщика Кира Маслова пояснила «Новой газете», что все необходимые документы для строительства имеются, а в перспективе парк никто огораживать не будет. Но уже спустя несколько дней в парке начали возводить забор, который перекрыл доступ почти к половине парка.

Местным жителям доступ в парк ограничили: минприроды Крыма разрешило находиться здесь лишь 50 отдыхающим одномоментно. Это и стало последней каплей перед протестами.

Вотум недоверия

9 марта в Форос второй раз прибыл Сергей Аксенов, «чтобы поставить точку». Под предлогом коронавирусных ограничений встречу в конференц-зале санатория отменили, людей пригласили в сам парк. Первая реплика собравшихся, их не меньше 200 человек, — просьба согласовать протестный митинг 18 марта, в день присоединения Крыма к России. Аксенов отказывает, вновь ссылаясь на ковид. Вместе с мэром Ялты Павленко и другими чиновниками глава Крыма стоит на парапете у фонтана, возвышаясь над форосцами.

— Это мошенничество. С нами ничего не согласовывали, начали втихаря строить! — кричит пожилой мужчина в кепке.

— Должны были согласовать, — отвечает Аксенов.

— Почему не согласовали?

— Я не знаю, покойный мэр уже (глава Ялты Иван Имгрунт умер 18 октября 2020 года), который должен был согласовывать… Это администрация согласовывает.

— Не надо прикрываться покойником! — слышится из толпы. — Почему вы сейчас не собираетесь провести общественные слушания?

— Почему не собираемся? Мы вам ответили на те вопросы, которые есть. Пришедшие с Аксеновым люди перебивают протестующих: «Замолчите, дайте послушать», «Доступ [в парк] открыли, в чем проблема?»

Позиция главы Крыма бескомпромиссная: стройке быть, она законна. Единственное, что обещает, — взамен каждого срубленного дерева высадить пять таких же. Но где?

Одной из защитниц парка удается пробиться к Аксенову и встать перед ним.

— Наш парк — не единственный пример, — говорит она. — Бетономешалки работают по всему ЮБК [Южному берегу Крыма]: Мелас, Харакс, Мисхор. У ЮБК есть два пути: первый — хищническая застройка в частных и корпоративных интересах. Второй путь — сохранение здравниц и всего лучшего, что было создано ранее. Мы, крымчане, за второй путь развития, но нас не спрашивают. За нас принимают решение застройщики. Мы требуем наложить мораторий на ведущееся строительство и организовать доскональную проверку, а затем и восстановление разрушенных территорий. На встречах с властью мы видим, что власть защищает интересы частного корпоративного бизнеса. Вносятся изменения в положение о парках, разрешающие масштабное капитальное строительство. Хотелось бы увидеть, как вы (к Аксенову) с таким же пылом защищаете интересы местных жителей и россиян. Что приобретают россияне от строительства?

— Детский лагерь, — с четвертой попытки перебивает ее Аксенов. — Который будет налогооблагаемый, где будут работать жители Фороса. Ему отвечают недовольным гулом.

Активистка продолжает:

— Мы требуем провести инвентаризацию состояния парков на Южном берегу Крыма и разработать их охрану от застройки по аналогии с законодательством о Байкале.

Женщина сообщает, что 9 марта жители Фороса получили ответ из Минприроды РФ, в котором говорится, что министерство природных ресурсов Крыма издало приказы об изменении положений о парка-памятниках на всем полуострове [тем самым фактически легализовав застройку]. Однако в Минприроды РФ уверяют, что эти изменения могут получить законную силу только в том случае, если из них будут исключены поправки, допускающие размещение в парках объектов капитального строительства и их реконструкцию. Замечания Минприроды РФ, считают жители Фороса, в Крыму были проигнорированы.

— В связи с вновь поступившей информацией от федеральных органов власти объявляем вотум недоверия республиканскому минприроды и требуем аннулировать все приказы минприроды Крыма, позволяющие застройку ООПТ, — завершает активистка под аплодисменты.

В ответ Сергей Аксенов говорит, что в Крыму работают сотрудники Генпрокуратуры и что все стройки на расстоянии 500 метров от моря приостановлены.

От некоторых стройплощадок в Форосском парке до моря — куда меньше 500 метров.

Под прицелом девелоперов

Под угрозой застройки оказался не только парк в Форосе, но и другие зеленые зоны на ЮБК.

В парке Харакс, расположенном в поселке Гаспра, готовится строительство девятиэтажного дома прямо на берегу моря. Стройплощадка уже подготовлена.

Местная жительница Светлана Артамонова рассказывает, что до ужасного состояния доведена и территория санаторий «Ясная Поляна», находящегося в парке усадьбы «Романтическая Александрия». Гаспринцы думают, что реконструкцию не проводят специально, чтобы потом снести санаторий и окружающие его объекты культурного наследия, а на их месте начать строительство.

С середины прошлого года местных жителей и туристов прекратили пускать в парк санатория «Мелас». После обращений в природоохранную прокуратуру вход ненадолго открывали, но затем — то «из-за коронавируса», то под предлогом ремонта канализации — закрывали снова.

Как выяснили жители, на территории парка идет не только ремонт канализации, но и масштабная стройка.

На месте двух старых корпусов строят многоэтажки, а лесную территорию, которая примыкает к парку, хотят застроить коттеджами.

Причем после обращения в региональные министерства природы и жилищной политики выяснилось, что никаких разрешительных документов на стройку нет, говорит местная жительница Анна Мелихова. Затем выяснилось, что приказом минприроды Крыма от 03.07.2020 была разрешена застройка и реконструкция зданий, «включая увеличение этажности на территориях парков ООПТ, в частности парка Харакского, на 20%».

— Мы слышим от чиновников и застройщиков, что строительство многоэтажных типовых зданий в исторических приморских парках — это развитие, — говорит жительница Меласса Елена Витенберг. — Но долгосрочное развитие ЮБК для туризма и здоровья может быть основано только на бережном отношении к основной ценности этой территории — ее природе. Именно ради этих уникальных парков и приезжают сюда люди.

Мы попытались попасть в Меласский парк, чтобы оценить масштаб застройки. Несмотря на предварительную договоренность с замдиректора санатория, на территорию нас не пустили. Вместо этого к нам вышел представитель подрядчика и рассказал, что охраняемую территорию стройка не затронет, коттеджи будут строить «на землях, не имеющих статуса ООПТ».

Застроить все

«Новая» изучила положение о парках, которое было изменено летом 2020 года. И действительно, оказалось, что Форос и Мелас — это всего лишь начало. В списке минприроды Крыма — 28 памятников садово-паркового искусства. И в большинстве из них теперь можно заниматься капитальным строительством вполне легально: строить гостиницы, увеличивать этажность существующих корпусов санаториев, возводить трехэтажные магазины и рынки. В некоторых разрешено даже индивидуальное жилищное строительство в границах территории ООПТ.

В положение о Форосском парке поправки в интересах застройщика были внесены 14 августа и 25 декабря 2020 года, а также 9 марта 2021 года. Из положения исключен пункт, согласно которому при использовании территории парка главным приоритетом остается его сохранность. Также из положения исключен запрет на повреждение или уничтожение газонов и цветников. Эта поправка узаконила уничтожение большого розария с пальмами, редкими видами елей и декоративным бассейном, которые находились перед зданием седьмого корпуса.

Также был исключен запрет на изменение границ и целевого использования земель парка. Это позволило застройщику заниматься «строительством в пределах существующей застройки и ровных площадок». То есть застроить волейбольную и видовую площадки перед Зимним клубом, танцплощадку возле Летнего кинотеатра, площадку под цветником возле корпуса № 7.

Из задач по содержанию парка исключили «сохранение малых архитектурных форм и скульптур». В результате уже уничтожен декоративный бассейн перед корпусом № 7, побиты и вывезены на свалку чугунные декоративные вазоны для цветов, которые были изготовлены по спецзаказу для санатория «Форос», уничтожены балясины и другие малые архитектурные формы. Остались без защиты многочисленные парковые фонтаны, скульптуры, декоративные бассейны, цветные вазоны, беседки, оригинальной формы мостики на прудах, поддерживающие единую стилистику всего парка. В новой редакции документа природоохранная зона потеряла 3,03 га (было 36,09 га, стало 33,06) в пользу экспозиционной зоны. А 25 декабря минприроды Крыма разрешило застраивать Форосский парк высотками до 8 этажей.

Уже после двух встреч с Аксеновым, с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и другими региональными чиновниками минприроды продолжило корректировать положение о парке.

А вот что ждет другие знаменитые парки Крыма:

В положении о Воронцовском парке говорится, что его общая территория — 40 га, однако 9,17 га находится в пользовании у сторонних лиц. Сегодня в положение внесены изменения, согласно которым на нескольких участках по краям парка разрешено индивидуальное жилое строительство и «гостиничное обслуживание».

Один из участков, на 4 сотки, может быть застроен на 50% трехэтажным зданием. Другой, на 16 соток, может быть застроен на 1% и зданием высотой всего в один этаж.

Но самый большой куш — это участок площадью 9,8 га, который может быть использован под строительство гостиницы.

По документам этот участок находится на границе парка, но фактически является его территорией.

На еще одном участке, расположенном прямо на берегу моря, в шаговой доступности от Воронцовского дворца, можно построить двухэтажное здание. Еще четыре сотки на берегу моря неподалеку разрешено использовать под строительство магазина.

Площадь Гурзуфского парка составляет 12 га. Здесь разрешена санаторная и курортная деятельность. Предельная высота зданий, строений и сооружений при реконструкции объектов — не более 10 этажей, при строительстве новых объектов — не более 4 этажей. И застроено может быть до 30% всего парка.

Парк Ливадийского дворца (того, где встречались Сталин, Рузвельт и Черчилль) составляет 40,1 га. В положении о парке говорится, что один из участков, площадью 15 соток, может быть застроен на 80%, здесь может появиться одноэтажное здание. Участок в 20 соток около свитского корпуса № 9 может быть застроен на 30%.

Судя по всему, строительный бум в зеленых зонах Крыма только начинается.

Надежда Исаева