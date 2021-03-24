 

Ребёнка из семьи за просмотр мультфильма «Маша и Медведь»

24.03.2021, 11:59, Разное
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Суд Стокгольма подтвердил законность изъятия из семьи 5-летнего Свена Струре, родители которого вынуждали ребёнка смотреть российский мультфильм «Маша и Медведь».

Уведомление о правонарушении в полицию, по словам мальчика, составила его воспитательница в детском саду.

В Швеции изъяли ребёнка из семьи за просмотр мультфильма «Маша и Медведь»Как выяснили ювенальные юристы, прибывшие с обыском в квартиру, где проживала семья, родители Свена незаконно приобрели 3 DVD-диска с запрещённым в Швеции мультсериалом «Маша и Медведь» и ежедневно заставляли ребёнка смотреть по одной серии. В результате у мальчика сформировалось неприязненное отношение к сексуальным и национальным меньшинствам, политике Евросоюза в отношении мигрантов и руководству Европарламента.

Сейчас специалисты изъяли Свена из семьи и подыщут для него подходящую шведскую семью, которая сможет обучить его правильным ценностям.

– Всё выяснилось случайно. У нас в детском саду проходил урок полового воспитания, и Свен отказался целоваться со своим одногруппником, Абдуллой. Когда я попыталась выяснить причины его отказа, оказалось, что он стал гомофобом и исламофобом. Эти качества, по моему мнению, ему привил этот ужасный мультфильм. В нём полно российского милитаризма, шовинизма и культа личности. Я надеюсь, новая семья Свена сделает его достойным членом нашего общества, – сказала воспитательница Фатима Олафсен.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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