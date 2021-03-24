Госдума приняла законопроект о трансферных окнах для депутатов

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект о трансферных окнах.

Документ регламентирует сроки переходов депутатов из фракции во фракцию, а также регулирует их работу на ту или иную политическую силу, согласно контрактным обязательствам.

В пояснительной записке к законопроекту устанавливаются сроки таких переходов, в документе они указаны как «трансферный период», длящийся 60 календарных дней: по 30 дней в ходе осенней и весенней сессий парламента. Менять фракцию либо покидать её состав разрешено исключительно в установленные законом сроки.

Впервые депутаты будут подписывать контракты с политическими силами, которые они представляют. По их условиям парламентарии должны чётко следовать партийной дисциплине, прежде всего, голосовать за те или иные законопроекты, если это обусловлено условиями контракта. При желании парламентария досрочно расторгнуть контракт он обязан выплатить партии компенсацию в размере, размер которой указан в договоре.

Также предусмотрена возможность трансфера депутатов между фракциями при наличии взаимовыгодного финансового предложения. Ещё одной доступной опцией станет возможность арендного соглашения депутата.

– Настало время урегулировать все спорные вопросы относительно межфракционных переходов в правовом поле. Например, избирается внефракционный депутат в парламент, но он не хочет принимать поспешных решений относительно членства в той или иной партии. Его могут арендовать на полгода или год, или два, с возможностью или без возможности выкупа. А главное, что подписываются договора, платятся налоги в бюджет. И депутаты осознают свою ответственность при принятии решений, — прокомментировал законопроект депутат от «Единой России» Николай Валуев.

Все спорные вопросы при несоблюдении контрактных обязательств или финансовых спорах будут решаться в дисциплинарном комитете Госдумы и судах.

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