Онищенко призвал Путина брать пример с Байдена и Екатерины Великой

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко предложил Путину провести публичную вакцинацию против Covid19.

Примером для российского президента могут послужить поступки главы Белого дома Джо Байдена и российской императрицы Екатерины II Великой. Об этом Онищенко рассказал радио «Russia Tomorrow».

Депутат отметил, что в период правления Екатерины Великой Россия столкнулась с эпидемией оспы. Тогда императрица публично прошла «натуральную вакцинацию» от болезни, чтобы убедить всех остальных в необходимости этой меры. Онищенко также напомнил, что и Байден совершил аналогичный поступок, сделав прививку перед телекамерами.

Депутат выразил сожаление и непонимание по поводу нежелания Путина вакцинироваться публично: «Телевидение любит показывать, как Владимир Владимир по тайге с рюкзачком гуляет. Это реклама здорового образа жизни, и подобное можно только приветствовать. Но, как бывшему санитарному врачу, мне хотелось бы чаще видеть нашего президента в одном кадре со шприцом и людьми в белых халатах».

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