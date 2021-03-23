 

Онищенко призвал Путина брать пример с Байдена и Екатерины Великой

23.03.2021, 20:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко предложил Путину провести публичную вакцинацию против Covid19.

Примером для российского президента могут послужить поступки главы Белого дома Джо Байдена и российской императрицы Екатерины II Великой. Об этом Онищенко рассказал радио «Russia Tomorrow».

Депутат отметил, что в период правления Екатерины Великой Россия столкнулась с эпидемией оспы. Тогда императрица публично прошла «натуральную вакцинацию» от болезни, чтобы убедить всех остальных в необходимости этой меры. Онищенко также напомнил, что и Байден совершил аналогичный поступок, сделав прививку перед телекамерами.

Депутат выразил сожаление и непонимание по поводу нежелания Путина вакцинироваться публично: «Телевидение любит показывать, как Владимир Владимир по тайге с рюкзачком гуляет. Это реклама здорового образа жизни, и подобное можно только приветствовать. Но, как бывшему санитарному врачу, мне хотелось бы чаще видеть нашего президента в одном кадре со шприцом и людьми в белых халатах».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Ученые: Космический камень-“убийца” динозавров возник на краю Солнечной системы

27.01 / Скандалы: Роману Баданину отказали в иммиграции

30.07 / Беларусь закипает

20.07 / “Как будто весна”: Постройневшая Ольга Серябкина очаровала подписчиков романтичным образом

12.07 / В Хабаровском крае продлили запрет на проведение массовых мероприятий

11.08 / Ученые из США нашли уязвимость клеток раковой опухоли

24.07 / «Какая прелесть! Хочу такую же!»: Самую маленькую собаку в мире клонировали 49 раз

22.07 / Если ПНС и турки захватят месторождения, Каир введёт ВС в Ливию

24.02 / «Лично сам Путин ничего не знает, наверное…»

11.09 / Мнение: Выставка графики «Райские яблоки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска