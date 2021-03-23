 

Мелания Трамп поздравила сына с днем рождения, но это мало кому понравилось

23.03.2021, 17:56, Разное
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Мелания Трамп больше не первая леди Америки, однако внимание мировых СМИ и обычных пользователей социальных сетей к ней по-прежнему не ослабевает. Так, некоторое время назад супруга Дональда Трампа опубликовала, казалось бы, совершенно безобидный пост – поздравила сына Бэррона с 15-м днем рождения. Однако стиль поздравления большинство пользователей не впечатлил.

С днем рождения BWT,

– написала Мелания, указав инициалы Бэррона Уильяма Трампа, добавив смайлы в виде сердечек и фотографию шариков в виде цифры 15 – правда, почему-то черных.

Пользователи Twitter после такого поста разделились на две группы: одни критиковали бывшую первую леди, другие, как обычно, встали на ее защиту.

– Можно было бы поискать картинку повеселее. Эта выглядит как-то траурно, – написал один пользователь.
– С днем рождения, Бэррон, но использование черной цифры 15 кажется мне довольно странной идеей, – написал другой.
– Ненавистники Трампов дают своей злобе хоть когда-нибудь отпуск?
– Читаю комментарии… Люди больны. Это всего лишь мать, поздравляющая своего сына.

Дональд и Мелания Трамп с сыном БэррономДональд и Бэррон Трамп

Напомним, Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом 21 января, за несколько часов до официальной инаугурации нового президента – Джо Байдена. Традиция предполагает, что уходящий лидер приветствует на крыльце Белого дома нового, а первые леди еще и обмениваются подарками. Однако Трампы не только отказались встречать чету Байденов в резиденции, но и покинули Дом рано утром с целью выполнения последнего обязательства – посещения авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд.  После этого они в последний раз поднялись на борт номер один и отправились во Флориду, где находится их резиденция Мар-а-Лаго. 



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