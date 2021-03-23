 

И до Думы вдруг дошло, что ЕГЭ для деток — зло

23.03.2021, 12:51, Разное
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Не прошло и полутора десятка лет, как депутата Госдумы осенило: отмена ЕГЭ — вот что спасет образование в стране бывшей всеобщей грамотности. Посетила эта идея голову Сергея Миронова, представляющего в главном законодательном органе партию «Справедливая Россия». Однако неспроста, то бишь не на пустом месте, а взамен предложения думского депутата из фракции ЛДПР.

Иван Сухарев, будучи первым зампредом тамошнего комитета по развитию гражданского общества, обеспокоился засильем репетиторства. Дескать, детки сдают ЕГЭ и ОГЭ лишь за счет родительских денег, идущих в карманы неизвестно кого. И придумал завести вместо частного репетиторства — государственное.

Отправился  Иван Сухарев с этой инновационной концепцией прямиком к Татьяне Голиковой, не иначе как, чтобы та оценила его задумку. Причем аргументировал со всей серьезностью, заявив, что большая часть учеников, чтобы сдать оба экзамена, идет за помощью к частным преподавателям. Так пусть лучше учатся у государственных…

Ну а Миронов в ответ на это предложил упразднить саму систему ЕГЭ, причем «всерьез и надолго» раз и навсегда. Нечего заниматься приспособленчеством и стараться приноровиться к этой порочной системе, вводя какое-то государственное репетиторство:

«Данная инициатива лишний раз подтверждает, что система ОГЭ и ЕГЭ заточена на натаскивание и не имеет ничего общего с образованием как таковым. Ребята теряют силы и время, а их родители немалые денежки не для приобретения новых знаний, а чтобы сдать экзамены и назавтра про все забыть».

Опять же, нечего бюджетные средства зря транжирить: лучше усовершенствовать с их помощью обычное школьное обучение:

«Надо избавлять наши школы от тотальной отчетности, кадрового дефицита, бестолковых учебных программ, которые не в состоянии переварить ни ученики, ни учителя – тогда будет толк».

Надо сказать, Сергей Миронов прав, утверждая, что государственное репетиторство только усилит социальную несправедливость, способствуя разделению этой сферы на дорогих частных репетиторов и доступных государственных.

«Это вполне отвечает новомодной концепции о двух образованиях – качественном для элиты и дешевом для всех прочих. Этот путь не для нас. Число обязательных ЕГЭ уже сокращается под разными предлогами, и я убежден, что недалек тот час, когда мы насовсем избавимся от этого проклятия российского образования».

Понятно, что всякое государственное репетиторство, если его проводить в школе, ляжет дополнительной нагрузкой на учителя. К тому же низкооплачиваемой. А коль его вынести за ее рамки, то что-то подобное и так делается на всяких курсах, однако отнюдь не бесплатно и, прямо скажем, совсем не дешево.

Одно остается в этой душещипательной истории за кадром: почему же надо было столько ждать, чтобы убедиться что с западной системой образования и проверкой знаний тестированием нам не по пути?

Ненадежный источник: РИА Fognews



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