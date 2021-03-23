Скандалы: Супруги Ананьевы попали в кредитное кольцо

Жену экс-главы Промсвязьбанка обязали вернуть ПСБ 17 миллионов

Как стало известно “Ъ”, вынесено и вступило в законную силу первое судебное решение о взыскании денег с жены бывшего председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева в пользу ПСБ. Юристы банка доказали, что экс-топ-менеджер, взяв в банке кредит под 8,5% годовых и тут же положив эти деньги на депозит своей жены уже под 12,9%, дал ей возможность получить свыше 17 млн руб., которые Мосгорсуд и распорядился с нее взыскать.

Иск к Дмитрию Ананьеву и его супруге Людмиле юристы ПСБ подали в Лефортовский райсуд Москвы еще в марте прошлого года. Решение по нему, согласно базе данных суда, было вынесено лишь в конце сентября и не устроило заявителей. Подав жалобу, адвокаты добились пересмотра дела в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

По данным “Ъ”, 18 марта, отменив постановление райсуда, Мосгорсуд полностью удовлетворил требование ПСБ к ответчикам. В иске банка к своему бывшему топ-менеджеру утверждалось, что в его действиях была выявлена кольцевая кредитно-депозитная схема.

31 августа 2017 года господин Ананьев, воспользовавшись служебным положением председателя правления банка, выдал сам себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых. В тот же день все кредитные деньги были направлены на депозит его супруги Людмилы Ананьевой, открытый в том же ПСБ. Ставка по нему составила уже 12,9% годовых.

Используя эту схему, семья Ананьевых ежемесячно получала фиксированный процентный доход. Эти действия, отмечалось в иске, нарушали ст. 10 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой одни и те же люди не могут получить кредит, ставка по которому ниже ставки по депозиту. Отметим, что по условиям последнего госпожа Ананьева регулярно снимала проценты, отправляя часть денег на погашение кредита.

12 декабря 2017 года, на следующий день после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ, тогдашний председатель правления банка погасил свой кредит за счет депозита супруги.

С сентября по декабрь 2017 года по вкладу были выплачены проценты в размере 50 млн руб., тогда как по кредиту выплачено 33 млн руб. Таким образом, ущерб банка от реализации этой схемы четой Ананьевых за три месяца составил 17 млн руб. Эту сумму в пользу банка теперь должны взыскать с Людмилы Ананьевой судебные приставы. Отметим, что сам Дмитрий Ананьев решением столичного арбитража признан банкротом после того, как не смог исполнить обязательства перед зерновой компанией «Настюша», оцениваемые в 2,9 млрд руб.

«Мы удовлетворены данным решением суда. Считаем, что факты скоординированных действий противоправного характера, совершенных супругами Ананьевыми, которые были положены в основу иска ПСБ, нашли свое подтверждение. Тем самым пресечена схема по извлечению дополнительного дохода через кредитно-депозитные сделки Ананьевых в ущерб кредитной организации. ПСБ продолжит работу по взысканию ущерба со стороны братьев Ананьевых в России и за ее пределами всеми доступными способами в рамках применимого законодательства»,— сообщили в ответ на запрос “Ъ” в пресс-службе ПСБ.

В России и за границей с Дмитрием Ананьевым ПСБ ведется тяжба примерно по 25 эпизодам, связанным с выдачей кредитов техническим компаниям, покупкой неликвидных ценных бумаг, продажей недвижимого имущества банка по заниженной цене и прочим, включая главный иск на сумму около 280 млрд руб.

При этом известно, что супруги Ананьевы проживают сейчас на Кипре. В прошлом году окружной суд Лимасола по заявлению банка непрофильных активов «Траст» вынес приказ об аресте активов по всему миру Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до €267 млн.

Отметим также, что бывшие совладельцы ПСБ братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, заочно арестованные Басманным райсудом для международного розыска, проходят по нескольким уголовным делам, возбужденным Следственным комитетом России. Заочно им инкриминируется в том числе совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174 (легализация похищенного) УК РФ. По версии следствия, используя кипрский филиал ПСБ, братья в период с 11 по 15 декабря 2017 года под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а затем легализовали часть этих сумм.

Интерпол, однако, искать их по своей линии отказался, посчитав, что уголовное преследование братьев может быть связано с политикой. Вынесенное в прошлом году решение, отметил один из защитников господ Ананьевых, остается в силе. Получить комментарии адвокатов Дмитрия Ананьева, занятых в гражданском процессе, “Ъ” не удалось.

Николай Сергеев