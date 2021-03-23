Открыт космический канал, чтоб он пришельцев показал

Почему в СМИ так мало информации о космических исследованиях нашей собственной страны? Да-да, о той отрасли, где мы, по идее, должны быть «впереди планеты всей». В ходу отговорки вроде коммерциализации телевидения и прочих средств информирования населения. Дескать, научно-популярные передачи о космосе и всем, что с ним связано, скучны и среднему обывателю малоинтересны.

Опровергнуть это мнение должен был новый телеканал, созданный «Роскосмосом» и телекомпанией «Первый ТВЧ» с громким названием «Первый космический». Госкорпорация поведала в своем пресс-релизе, что намерена просвещать народ о том, как устроена наша Вселенная и что нового в космической отрасли России. Не забыла упомянуть и о показе тематических художественных и документальных фильмов. К тому же собиралась транслировать прямые запуски наших ракет и передачи из космоса. Все это должно вестись с научных позиций, но доступно для массового зрителя.

Однако ж, как правильно в свое время заметил Черномырдин, «… получилось как всегда». То бишь, на первый взгляд, начали в русле своих обещаний с показа сериала «Тайны космоса», назвав сие творение документальным. На несоответствия заявленному в пресс-релизе контенту обратил внимание блогер Илья Варламов, проанализировавший материал первой телепередачи в своем блоге. Пробудить интерес зрителей попытались беспроигрышными темами: о пришельцах с Венеры, коими являлись древнеегипетские боги Асирис, Исида и Хор, а также грядущем потопе из «земных черных дыр». Тут возникает крамольный вопрос, а смотрели ли сериал те, кто отвечает за научность на канале, который должен был стать аналогом NASA TV?

«Эксперты» описывали пески Венеры как место обитания существ, напоминающих скорпионов. Приглашенный на программу Виктор Архангельский, якобы являющийся «доктором философии», пояснил, что тамошние каналы в форме буквы «Н» — самые настоящие дороги погибших цивилизаций. При этом он ссылался на Платона и мифы Древнего Египта. Не менее дико прозвучали в передаче и речи других участников, упоминавших как источник своих «знаний» каких-то американских биологов, но не сообщивших при этом их имен. Эти «теоретики» грозили нам кровавым дождем из «космических частиц, которые лишены земного ДНК». На фотографиях Венеры они отыскали темные пятна, состоящие из микроскопически существ, способных вызвать на Земле ужасные эпидемии.

Вторая серия была посвящена «земным аналогам черных дыр». По мнению Алексея Диашева, подвизающегося в должности генерального директора автономной некоммерческой организации НИИ нацбезопасности, существуют огромные подземные резервуары воды. Именно она, выходя из таких дыр, является настоящей причиной потопов вроде библейского.

Кроме того, много говорилось о климатических изменениях, связанных с ними катаклизмах и грядущем апокалипсисе. Ему Россия готова противостоять своим уникальным красноярским стальным комплексом БИОС-3.

Ну и зачем нам очередная помесь совершенно антинаучного бреда с завиральными теориями? Так и до плоской Земли дойти недолго…

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