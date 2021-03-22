Жена Брюса Уиллиса поздравила его с годовщиной свадьбы: “Люблю до луны и обратно”

В минувшее воскресенье 66-летний актер Брюс Уиллис и его супруга, 42-летняя Эмма Хеминг отметили 12-ю годовщину со дня свадьбы. По такому случаю Эмма опубликовала нежное фото с мужем и написала длинное признание в любви:

Я действительно люблю этого парня до Луны и обратно! Хотя были времена, когда я с удовольствием высадила бы его на Луне и вернулась бы на Землю одна. Ведь так и выглядят 12 лет брака, верно? У нас было много фантастических взлетов и разбивающих сердце падений. Но он — абсолютно мой человек. Нет никого, с кем бы я хотела пройти через таую безумную вещь, как брак, кроме как с ним. Он — моя семья. Он и дал мне семью (и даже больше). Я мечтала о нем и люблю его до глубины души. С 12-й годовщиной, мой сладкий.

А двумя днями ранее мать двоих его детей публично поздравила Брюса с днем рождения. В нем она назвала мужа “любовью всей своей жизни”:

С днем рождения, величайшая любовь всей моей жизни. Этот парень вошел в мою жизнь и перевернул ее с ног на голову. С тех пор каждый день вывернут наизнанку — это довольно утомительно)) Он самый великий человек из тех, кого я знаю, и я каждый божий день благодарю звезд за него.

Напомним, Брюс Уиллис и Эмма Хеминг поженились 21 марта 2009 года. У них подрастают двое детей: 8-летняя Мейбел и 6-летняя Эвелин. С ноября 1987 года по октябрь 2000 года Уиллис был женат на Деми Мур. После развода они сохранили дружеские и очень теплые отношения. У них есть три дочери: 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула.

На 10-ю годовщину свадьбы Брюс и Эмма заново обменялись свадебными клятвами — на церемонии присутствовали их дочери, а также Деми Мур и их с Брюсом дочери. А прошлой весной Брюс и Эмма вынужденно провели по отдельностичасть карантина, причем актер жил все это время в доме бывшей жены в Айдахо, а Эмма с дочерьми находилась в Лос-Анджелесе.