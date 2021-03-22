Путину купили гримуар магии

Сенсацией для пользователей соцсетей стали так называемые кремлёвские «магические обряды», сборник которых опубликовала на своей странице в Twitter журналистка Юлия Витязева.

Подписчики отреагировали шутками: «Понятно, почему Байден падает!»

Смех и сарказм вызвало заявление украинской стороны о том, что для президента России приобрели сборник магических обрядов.

Возможно, кто-то поверил в это, но большинство пользователей социальных сетей посмеялись и придумали свои версии ответа на вопрос «Почему Байден падает?».

О сборнике так называемых кремлёвских «магических обрядов» написала на своей странице в Twitter журналистка Юлия Витязева.

«Белый дом объяснил инцидент с Джо Байденом на трапе самолёта «сильным ветром». Ну да, да. Торнадо. И наверняка Путин наслал», — саркастически отозвался «Голос Мордора» (@spacelordrock).

За этим комментарием последовали другие. Так, follyflly (@follyflly) предположил: «Чтобы поддержать Байдена, Зеленский восемь раз упал с табуретки».

Слухи о покупке президенту России Владимиру Путину «сборника магии» начали распространяться после того как профессору Валерию Соловью удалось убедить украинцев в существовании гримуара, который был приобретён на заказ для президента России.