Жизнь на Земле восстанавливалась несколько миллионов лет после массового вымирания

Исследователи Китайского геологического университета высказали гипотезу, объясняющую, как долго восстанавливалась жизнь на Земле после Массового вымирания, произошедшего более 200 миллионов лет назад.

Произошедшее 232 миллиона лет назад Великое вымирание привело к гибели 95% живых существ. Изучив пищевые цепочки существ, которые в тот период обитали на северной части Китая, исследователи пришли к выводу, что экосистема прошла трудный путь восстановления, длившийся несколько миллионов лет.

По словам профессора Майка Бентона, произошедшее массовое вымирание было уникально по двум причинам. Во-первых, гибель существ была более массовой в отличии от других кризисов, а во-вторых, длительность периода восстановления экосистемы планеты составила 10 миллионов лет.

Ученые считают, что 232 миллиона лет назад на Землю упал крупный метеорит, спровоцировавший многочисленные землетрясения, вулканическую активность и резкое изменение климата. Все это привело к гибели 95% живых существ.