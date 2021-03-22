 

Жизнь на Земле восстанавливалась несколько миллионов лет после массового вымирания

22.03.2021, 14:22, Разное
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Исследователи Китайского геологического университета высказали гипотезу, объясняющую, как долго восстанавливалась жизнь на Земле после Массового вымирания, произошедшего более 200 миллионов лет назад.

Произошедшее 232 миллиона лет назад Великое вымирание привело к гибели 95% живых существ. Изучив пищевые цепочки существ, которые в тот период обитали на северной части Китая, исследователи пришли к выводу, что экосистема прошла трудный путь восстановления, длившийся несколько миллионов лет.

По словам профессора Майка Бентона, произошедшее массовое вымирание было уникально по двум причинам. Во-первых, гибель существ была более массовой в отличии от других кризисов, а во-вторых, длительность периода восстановления экосистемы планеты составила 10 миллионов лет.

Ученые считают, что 232 миллиона лет назад на Землю упал крупный метеорит, спровоцировавший многочисленные землетрясения, вулканическую активность и резкое изменение климата. Все это привело к гибели 95% живых существ.



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