Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в тайге

Президенты России и США тайно встретились в тайге. Министр обороны Сергей Шойгу был взят Путиным для прикрытия, рассказали Интерсаксу два источника в Кремле.

— Да, действительно, Байден прилетел на вертолёте с Аляски. Он, кстати, был одет в аляску, что резко контрастировало с нарядным костюмом Путина. Переговоры с глазу на глаз длились три часа. После чего Байден бросил на прощание стодолларовую купюру, чтобы еще вернуться, — рассказывает кремлёвский собеседник Интерсакса.

Он добавил, что лидер США традиционно споткнулся, поднимаясь по трапу.

Во время переговоров двух президентов Сергей Шойгу ходил по тайге, собирал грибы, ягоды и валежник. После отлёта Джо Байдена Шойгу сварил суп из грибов и сделал варенье. Уикэнд завершился песнями под гитару у костра и проклятиями в адрес американской стороны.