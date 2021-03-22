 

Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в тайге

22.03.2021, 14:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президенты России и США тайно встретились в тайге. Министр обороны Сергей Шойгу был взят Путиным для прикрытия, рассказали Интерсаксу два источника в Кремле.

— Да, действительно, Байден прилетел на вертолёте с Аляски. Он, кстати, был одет в аляску, что резко контрастировало с нарядным костюмом Путина. Переговоры с глазу на глаз длились три часа. После чего Байден бросил на прощание стодолларовую купюру, чтобы еще вернуться, — рассказывает кремлёвский собеседник Интерсакса.

Он добавил, что лидер США традиционно споткнулся, поднимаясь по трапу.

Во время переговоров двух президентов Сергей Шойгу ходил по тайге, собирал грибы, ягоды и валежник. После отлёта Джо Байдена Шойгу сварил суп из грибов и сделал варенье. Уикэнд завершился песнями под гитару у костра и проклятиями в адрес американской стороны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Археологи обнаружили черепа необычной формы на римском кладбище

24.02 / Мнение: 1-5-й рыбацкие алгоритмы. Обсуждение заданий 23-го теста

21.01 / Обещание Лукашенко уйти в отставку в течение года-полутора развеялось – эксперт Наумчик

10.08 / В Китае нашли гигантскую древнюю пирамиду

09.11 / Сбившего насмерть молодых влюбленных пьяного водителя отправили в СИЗО

20.07 / Ученые: У выздоровевших после коронавируса пациентов наблюдаются психологические проблемы

25.12 / Над местом падения метеорита в Китае возник гигантский розовый шар

01.12 / Зачем человеку свобода?

18.01 / Китайских аналитиков восхитили российские “полиэтиленовые доспехи”

12.01 / В США умер один из главных спонсоров Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска