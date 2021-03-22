Скандалы: Ночной кошмар от мэра Кокшарова

Глава Усть-Кута запретил горожанам смотреть на Луну в телескоп

Исполняющий обязанности главы администрации главы города Усть-Кут в Иркутской области Евгений Кокшаров отозвал согласование на проведение 21 марта наблюдения за Луной в рамках Всемирной ночи тротуарной астрономии 2021. Об этом корреспонденту Сибирь.Реалии сообщил Алексей Тупицин, директор Центра гражданского содействия, выступившего соорганизатором мероприятия. Он уточнил, что в телефонном разговоре глава города сослался на давление местного ФСБ.

Чиновник, как утверждается, прислал Тупицину голосовое сообщение, в котором сказал, что проводить мероприятие не нужно. По словам Тупицина, в телефонном разговоре Кокшаров пояснил отказ давлением со стороны местного ФСБ и опасением, что на мероприятии будут раздаваться «агитационные» материалы. Формальная причина отказа в проведении массового мероприятия – то, что заявка была подана менее чем за 10 дней.

По словам Тупицина, он позвонил заместителю начальника городского отдела ФСБ Ивану Санину, который заявил, что ведомство не имеет отношения к запрету мероприятия. Он также добавил, что в ведомство на согласование присылают все материалы по публичным акциям.

Наблюдение за Луной в рамках Всемирной ночи тротуарной астрономии 2021 планировались в 14 населённых пунктах Иркутской области. Её организовали Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество. В Усть-Куте, где нет общественного телескопа, Центр гражданского содействия планировал на выделенной площадке установить два собственных телескопа, один из которых был приобретён специально под этот проект. Заявка была подана за пять дней на стандартном бланке, к ней были приложены копии разрешений на акцию из других городов, где её не отменяли.

Издание «Усть-Кут 24» предположило, что поводом для запрета стало то, что организатором акции в Усть-Куте стал Центр гражданского содействия, занимающийся в том числе и просветительской деятельностью и имеющий репутацию оппозиционного. «Судя по всему, чекисты опасаются, что вместо Луны в телескоп, общественники станут показывать жителям Усть-Кута красную пыточную зону под Владимиром, куда увезли Алексея Навального», – с иронией пишет издание.

Тупицин планирует написать обращение в областное ФСБ. «Задать вопросы: Что это было? Зачем вы вмешиваетесь? Чего вы боитесь? Мультфильм «Незнайка на Луне» такой, даже не Оруэлл уже, – сказал он. – Через какое-то время в учебники войдёт, что был в России такой режим, который запрещал все, даже на небо смотреть».