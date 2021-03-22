Елизавета II дала необычные клички своим новым собакам

В начале прошлого декабря королева Елизавета попрощалась со своей любимой собакой по кличке Вулкан породы дорги, смеси вельш-корги и таксы. И с того момента у Ее Величества Великобритании осталась лишь одна собака, тоже породы дорги – Кэнди. Новых она заводить не планировала: еще в 2015-м было объявлено, что больше королева разводить корги не будет, так как не представляет, кто будет заботиться о них, когда ее не станет. Но, видимо, любовь к этим животным (или стресс, вызванный госпитализацией принца Филиппа и интервью Меган Маркл и принца Гарри) все же пересилила и Елизавета II изменила решение: еще в начале марта издание The Sun сообщило, что у Ее Величества появилось двое новых корги. А сегодня стало известно, как она их назвала.

Елизавета II на обложке Vanity Fair 2018 года с корги Уиллоу, Холли и дорги Вулканом и Кэнди

Один щенок породы дорги получил кличку Фергюс – в честь дяди королевы Фергюса Бойес-Лайон, героя Первой мировой войны, погибшего во Франции в 1915 году. Другой щенок – его стоимость, по данным СМИ, составила 2 650 фунтов стерлингов – был назван Мьюиком в честь озера Лох-Мьюик в Шотландии, в границах поместья Ее Величества Балморал. Именно на этом озере королева и ее семья раньше каждый август и сентябрь устраивали пикники. Сейчас щенки проживают в Виндзорском замке вместе с Елизаветой II.

Портрет Елизаветы II и ее корги и дорги – Уиллоу, Холли, Вулкана и КэндиКликните на фото для просмотра галереи

Елизавета II, как известно, – любительница собак. Первый корги был подарен тогда еще принцессе в 1944 году отцом. Большая часть питомцев, которые в дальнейшем жили во дворце, – потомки этой собаки. При дворе Елизаветы II жили в общей сложности больше 30 корги. В какой-то момент королева вывела новую породу – дорги: это произошло после того, как одна из ее корги закрутила роман с таксой Пипкин принцессы Маргарет. Так родились собаки по кличке Вулкан и Кэнди.

Последней корги Елизаветы II – 15-летней Уиллоу – не стало в 2018 году.