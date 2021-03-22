В Иркутске задержали школьника, заказавшего почтой иностранные учебные пособия по биологии

В Иркутске пресекли попытку ввоза обучающей литературы по биологии на иностранных языках, не одобренной министерством образования и правоохранительными органами.

Как оказалось, материалы заказал 15-летний школьник при помощи глобальной сети «Интернет».

Несовершеннолетнего правонарушителя задержали с поличным, при получении посылки в одном из отделений «Почты России». Чем ему не угодили отечественные учебники, прошедшие все проверки и рекомендованные для применения, еще предстоит выяснить.

– Было установлено, что учащийся одной из школ 2005 года рождения, в прошлом – победитель нескольких городских и областных олимпиад по биологии, самовольно произвёл заказ обучающей литературы на иностранных языках на одном из сайтов в сети «Интернет». Сейчас выясняется, были ли осведомлены об этом его родители и педагоги. Материалы изъяты и в настоящий момент направлены на экспертизу, затем они будут уничтожены в соответствии с действующими правилами. Выясняются все обстоятельства совершённого правонарушения, – рассказали следователи.

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