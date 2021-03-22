Жена мэра Нью-Йорка надела маску с педофильским принтом

﻿На противоречивом сабреддите HillaryForPrison был опубликован достаточно занятный пост. На фото мэр Нью-Йорка Билл де Блазио запечатлен со своей супругой Ширлин Маккрей в ярких масках. И все бы ничего, если бы не символы на этих самых масках. В этом же посте, собственно, представлен и официальный документ Федерального бюро расследований, который раскрывает значение этих символов.

Пост на английском.

"Федеральное бюро расследований

Разведывательный бюллетень

31 января 2007

https://wikileaks.org/wiki/FBI_pedophile_symbols

(U//LES) Педофилы, включая тех, кто подвергает детей сексуальному насилию, а также тех, кто производит детскую порнографию, распространяет ее и торгует ей, используют различные типы графических символов и логотипов, чтобы распознавать друг друга и обозначать свои сексуальные предпочтения. Для определения своих гендерных предпочтений члены сообществ педофилов используют такие условные обозначения как "boylove" (влечение к мальчикам), "girllove" (влечение к девочкам) и "childlove" (влечение к детям). Эти символы гравируют на кольцах и делают в виде кулонов, также их обнаруживали отпечатанными на монетах.

(U) Логотип BoyLover (BLogo) (любитель мальчиков) представляет собой маленький синий треугольник в форме спирали, окруженный большим треугольником, при этом малый треугольник символизирует маленького мальчика, а большой треугольник – мужчину. Разновидностью BLogo является логотип Little Boy Lover (LBLogo) (любитель маленьких мальчиков), который также представляет собой небольшой спиралевидный треугольник внутри большего треугольника; однако углы LBLogo закруглены, что имеет сходство с каракулями, нарисованными рукой маленького ребенка. Изображения символов BLogo и LBLogo показаны ниже.

Несекретно (U) BLogo – "Boy Lover" (любитель мальчиков)

Несекретно (U) LBLogo – "Little Boy Lover" (любитель маленьких мальчиков)

Несекретно (U) BLogo отпечатан на монетах"

Еще раз взглянем на фотографию. После прочтения прикрепленного документа она обретает не двузначный смысл. Маска Ширлин Маккрей имеет принт, кричащий о причастии к педофилии. На ней отчетливо виден логотип "BoyLover (BLogo) (любитель мальчиков)", описанный в официальном документе Федерального бюро расследований. И тут напрашивается вопрос: знала ли Ширлин Маккрей о значении символов на своей маске?

Учитывая должность ее мужа, а также тот факт, что документ ФБР находится в открытом доступе более 13 лет, очень сомнительно, что она выбрала эту маску по незнанию, только чтобы дополнить свой образ модным аксессуаром.

Более того, изучив социальные сети первой леди Нью-Йорка, я пришел к выводу, что она не из тех, кто бездумно выбирает наряд, в котором появится на публике. Наоборот, она тщательно подбирает предметы гардероба, из чего можно сделать вывод, что каждая деталь – не случайна. Таким образом, осмелюсь предположить, что Ширлин Маккрей была осведомлена о значении этих символов и использовала их в своем образе намеренно. Но зачем? Вот тут и кроется основная загадка.

В 2017 году и без того острая тема педофилии в Штатах получила совершенно неожиданный поворот после публикации пользователя под ником "Q" на ресурсах 4chan и 8chan. Он якобы разоблачил гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей (читай "педофилии"), в которую вовлечены лидеры демократической партии США, членом которой является мэр Билл де Блазио, а также многие американские знаменитости. "Q" обнародовал в своих постах немалое количество фактов, так или иначе подтверждающих существование данной схемы, при этом намекая на то, что он обладает высшим уровнем доступа к государственной тайне и входит в круг ближайших советников президента. В дальнейшем основные СМИ США предприняли все усилия, чтобы заклеймить теорию "Q" (или как его еще называют "QAnon") как обман. К СМИ подключились и наиболее популярные соцсети: Facebook, Twitter, Reddit, Instagram и другие стараются не пропускать контент, подтверждающий слова "Q".

Однако периодически появляются публикации, подобные этой, которые вызывают немалое количество вопросов. Могут ли Билл де Блазио и Ширлин Маккрей быть участниками той самой схемы сексуальной эксплуатации маленьких детей, описанной "Q"? Была ли маска со знаками педофилов надета случайно? А если нет? Какая тогда была цель? Демонстрация своих сексуальных предпочтений? Поиска тех, чьи вкусы совпадают со вкусами Нью-Йоркской четы? Обмен опытом? Детьми?

А может существует и другая причина, о существовании которой мы пока даже не догадываемся.