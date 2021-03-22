 

Звезда Disney Белла Торн выходит замуж

22.03.2021, 9:54, Разное
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Начинаем утро понедельника с хорошей новости – еще одна знаменитость выходит замуж. Звезда телеканала Disney Белла Торн объявила в Instagram о помолвке с итальянским певцом Бенджамином Масколо, с которым они вместе около двух лет. Она опубликовала в сторис видео, в котором демонстрирует обручальное кольцо, а Бенджамин говорит за кадром:

Спасибо за то, что ты такая очаровательная малышка. Люблю тебя. Да, мы поженимся. Церемонии будут в Италии и Америке.

Белла и Бенджамин впервые были замечены вместе в апреле 2019 года. Всего за несколько дней до этого актриса официально объявила о расставании с Mod Sun, с которым она и YouTube-блогер Тана Монги были в свободных отношениях. В июне 2019-го Белла и Бенджамин подтвердили свой роман в Instagram, а в сентябре впервые вышли вместе в свет. Пара посетила Международный фестиваль независимого кино в Ольденбурге, Германия, где Белла представляла свой режиссерский дебют – фильм Her and Him.



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