Школьника выгнали из пионерии из-за сломанного им крокодила Гены на мероприятии КПРФ

Неудачно для 12-летнего Артема Попова завершилось празднование 30-летнего юбилея со дня Всесоюзного референдума о сохранении Советского Союза. Мероприятие, организованное КПРФ, проводилось в кемеровском ДК «Красный пролетарий».

По задумке организаторов в ходе торжественной церемонии старшие пионеры должны были принять в свои ряды младших товарищей. Чтобы ребята ощутили приятную атмосферу советского детства было устроено представление с героями мультфильмов: Чебурашкой и крокодилом Геной. Их роли сыграли актёры кукольного театра. По сюжету Гена рассказал своему юному другу о том, как хорошо быть пионером, ведь после этого можно стать комсомольцем и сделать хорошую партийную карьеру. Затем надел на Чебурашку красный галстук.

Актёры покинули сцену. На неё вышел Артём, готовивший церемонию вручения пионерских галстуков. Он должен был повесить их на картонный фигуры Чебурашки и крокодила Гены, а уже руководство Компартии в лице лидера КПРФ Геннадия Зюганова и главы ВЛКСМ Юрия Афонина должно было надеть их на юные плечи пионеров.

Церемонии предшествовал 15-минутный антракт, в ходе которого была проведена влажная уборка помещения. Когда Артём пытался повесить галстук на Гену, он подскользнулся и случайно сломал пополам фигуру сказочного персонажа. В этот момент в зал вошли Зюганов и Афонин. Лидер КПРФ был возмущён выходкой юноши и приказал исключить его из пионерии. Артем заплакал и не хотел уходить со сцены. Поэтому пришлось прибегнуть к помощи охраны. Зюганов уже направил соответствующее требование в отношении школьника в Ленинск-Кузнецкое партийное отделение.

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