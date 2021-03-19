Звезду фильма “Назови меня своим именем” Арми Хаммера обвинили в изнасиловании: детали уголовного дела

Секс-скандал, главную роль в котором “играет” звезда фильмов “Назови меня своим именем” и “Агенты А.Н.К.Л.” Арми Хаммер, вышел на новый уровень. Одна из его бывших девушек Эффи Ангелова, которая первой и опубликовала те самые скриншоты переписок с Арми, где он делится фантазиями на тему каннибализма, теперь обвинила 34-летнего голливудского актера в жестоком изнасиловании и нанесении увечий. Адвокат девушки обратился с заявлением в полицию Лос-Анджелеса еще 3 февраля, но только сегодня правоохранительные органы возбудили уголовное дело и начали расследование, сообщает The New York Times со ссылкой на их пресс-службу.

Инцидент якобы произошел в апреле 2017 года. Арми и Эффи познакомились на Facebook, и их роман развивался очень быстро.

Мы познакомились, когда мне было 20 лет. Наши отношения развивались стремительно, а эмоции с обеих сторон били через край. Оглядываясь назад, понимаю, что все это время он использовал тактику манипуляции, чтобы контролировать меня до того момента, пока я не начала терять саму себя. Он часто проверял мою преданность ему, нарушая мои личные границы. Он становился еще более жестоким и использовал меня морально, эмоционально и в сексуальном плане,

– рассказала та во время видеозвонка в рамках пресс-конференции. По ее словам, однажды Хаммер на протяжении четырех часов насиловал ее, бил в лицо и головой о стену и избивал хлыстом по ступням:

Я хотела сбежать, но он не отпускал меня. Я думала, он убьет меня. Затем он просто ушел, не заботясь о том, в каком я состоянии.

Эффи Ангелова

Адвокат актера Эндрю Бреттлер уже выступил с официальным опровержением слов “потерпевшей”. Он заявил, что скриншоты переписки Эффи с Арми говорят об обратном, а также, что Хаммер обсуждает и согласовывает свои действия со всеми его сексуальными партнершами заранее:

Не так давно, 18 июля 2020 года, госпожа Ангелова прислала господину Хаммеру сообщения, в которых рассказала, что она хочет, что бы тот с ней сделал. Мистер Хаммер никогда не собирался предавать огласке извращенные сексуальные желания госпожи Ангеловой. Но теперь, когда она подняла этот вопрос публично, наняв адвоката и организовав публичную пресс-конференцию, у мистера Хаммера появилась возможность прояснить ситуацию, ведь правда на его стороне.

Девушка ответила, что она на подобное никогда бы не согласилась.

Эффи Ангелова и Арми Хаммер

О необычных секс-предпочтениях 34-летнего актера Арми Хаммера начали говорить давно: впервые в июле прошлого года об этом рассказала его бывшая жена Элизабет Чемберс. Она заявила, что тот увлечен БДСМ-практиками и японским искусством связывания, шибари. Но тогда общественность не особо обратила на это внимание (после просмотра “50 оттенков серого” все усвоили — главное в этом деле не забывать про стоп-слово). И только в январе этого года имя Хаммера появилось на первых полосах всех изданий: в сети всплыли скриншоты переписки актера с его экс-подругой, где он признавался ей, что “хочет съесть” ее и “подержать в своих руках ее бьющееся сердце”. Сам Хаммер сначала назвал обвинения “бредом”, однако на фоне секс-скандала отказался от участия в съемках фильма с Дженнифер Лопес “Свадьба по залету” и выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе. Позже еще несколько девушек выложили в соцсети свои переписки с ним и дали интервью, в которых подтвердили каннибалистские наклонности Хаммера.

В начале февраля экс-супруга Хаммера впервые прокомментировала свидетельства девушек и выразила им поддержку. А недавно заговорила последняя пассия актера — 22-летняя модель Пейдж Лоренц, с которой его впервые увидели на свидании еще до секс-скандала. Как оказалось, их роман продлился недолго. В конце января она дала свое первое интервью DailyMailTV, в котором призналась, что Хаммер вырезал у нее на лобке первую букву своего имени, а также хранил манекены в подвале дома (фото со связанными манекенами в мусорном баке, которые подтвердили слова модели, недавно облетели весь мир). На прошлой неделе она дала интервью Vanity Fair, в котором рассказала, что подвергалась эмоциональному насилию и угрозам со стороны актера.

Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс с детьми