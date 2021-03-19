Итоги работы за год по противодействию распространению и употреблению наркотических средств в Рыбинске

19.03.2021, 10:06, Новости

Теги: Здоровье, Криминал, Происшествия

В Рыбинске состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Участники мероприятия – представители правоохранительных органов, медицинских учреждений, городской администрации обсудили вопросы профилактики наркомании и пресечения противоправных действий в сфере оборота и сбыта запрещенных веществ.

По информации Областной клинической наркологической больницы в 2020 году по сравнению с 2019 годом незначительно увеличилось количество наблюдаемых в диспансере – с 2380 до 2413 человек. Большая часть из них поставлена с диагнозом «алкоголизм». Причем, 95% обратившихся в диспансер это люди уже со средней стадией заболевания. Всего 3,5 % обращаются за помощью на начальном этапе. Также наблюдается тенденция к увеличению количества женщин, взятых под наблюдение в связи с алкогольной зависимостью. Как отмечают специалисты, диспансерное наблюдение, лечение дает свои результаты. В 2020 году снизилось на 22 % процента количество пациентов с алкогольными психозами. С диагнозом «наркомания, токсикомания и лица, употребляющие наркотические и ненаркотические психоактивные вещества» на диспансерном учете состоят 330 человек, 15 человек с этим диагнозом взято под диспансерное наблюдение в течение 2020 года. Для сравнения, в 2019 году вновь выявленных пациентов с таким диагнозом «наркомания» было четыре. На профилактическом учете находятся 11 подростков.

Борьба с наркоманией активно ведется и силами правоохранительных органов. В целом статистика преступлений, совершаемых на фоне употребления запрещенных веществ, осталась на уровне 2019 года и составляет 111 преступлений. По словам представителя МУ МВД «Рыбинское», в прошлом году пресечена деятельность преступной группы, которая организовала бесконтактный сбыт наркотиков на территории города. Четыре человека получили уголовный срок за совершенные действия и отбывают наказание. Сотрудниками полиции изъято около двух килограммов запрещенных веществ. Еще одно преступление по факту сбыта через интернет-магазин пресекли в начале этого года, личности организаторов установлены. Было отмечено, что несовершеннолетних активно вовлекают в преступные группы для закладки тайников, пользуясь их правовой неграмотностью и наивностью, но незнание законодательства никогда и никого не освобождало от уголовной ответственности.

На заседании было решено усилить совместную работу по противодействию незаконному обороту наркотиков и немедицинскому употреблению наркотических веществ и психоактивных веществ, по повышению уровня знаний несовершеннолетних и их родителей о рисках и последствиях, связанных с употреблением наркотиков.

– В случаях если у ребенка есть признаки употребления запрещенных веществ, а также алкоголя, родителям необходимо принимать экстренные меры, обращаться в лечебные учреждения, тем более что все процедуры по тестированию можно пройти анонимно. Промедление в таких случаях затягивает решение проблемы, а специалистам осложняет последующий процесс лечения и реабилитации, – подчеркнул специалист по социальной работе ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» Алексей Валеев.

Образовательным учреждениям поручили продолжать работу по профилактике употребления наркотических веществ среди школьников и студентов. Это могут быть тематические часы и уроки, собрания с родителями, различные акции. Важную роль в профилактике отводят раннему выявлению систематического употребления запрещенных веществ.