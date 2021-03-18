Пресную воду для Крыма закупят в Израиле

Правительство России заключило договор на поставку пресной воды в Крым с израильской компанией V.I.D. Desalination Co Ltd. Решение позволит полностью устранить зависимость полуострова от воды из Днепра.

По условиям контракта, Крым будет ежегодно получать от Израиля 9 миллиардов кубометров опреснённой воды. Этого количества хватит, чтобы компенсировать 70 процентов поступления воды по Северо-Крымскому каналу, а значит, почти полностью решить водную проблему полуострова. Флот из двухсот супертанкеров для доставки воды даст в аренду китайская Hunicorn Shipping Co.

Стоимость контракта не раскрывается. Известно, что Израиль гарантирует крымчанам цену, не превышающую внутриизраильских тарифов, плюс доставка и НДС. Чтобы сэкономить российская сторона решила предоставлять собственное «сырьё» для опреснения. Китайские танкеры, выгрузив пресную воду на терминале в Севастополе или Ялте, будут по Керчь-Еникальскому каналу заходить в Азовское море и загружаться там солёной водой.

Опреснять азовскую воду дешевле, чем средиземноморскую, её солёность втрое ниже – 11 промилле против 39. Метод обратного осмоса, который используется для опреснения воды в Израиле, требует много энергии. Поэтому в Ашкелоне, где находится опреснительная станция, на российские деньги построят атомную электростанцию. Тендер на постройку выиграла американская компания «Вестингауз электрик». Также Россия оплатит шестикратное увеличение мощности ашкелонского опреснительного завода.

Поскольку израильская вода дороже, чем российская, крымчане получат дотацию на её оплату. Средства для этой дотации поступят от специального налога, которым обложат услуги водоснабжения во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

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