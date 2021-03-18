 

Пресную воду для Крыма закупят в Израиле

18.03.2021, 19:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство России заключило договор на поставку пресной воды в Крым с израильской компанией V.I.D. Desalination Co Ltd. Решение позволит полностью устранить зависимость полуострова от воды из Днепра.

По условиям контракта, Крым будет ежегодно получать от Израиля 9 миллиардов кубометров опреснённой воды. Этого количества хватит, чтобы компенсировать 70 процентов поступления воды по Северо-Крымскому каналу, а значит, почти полностью решить водную проблему полуострова. Флот из двухсот супертанкеров для доставки воды даст в аренду китайская Hunicorn Shipping Co.

Стоимость контракта не раскрывается. Известно, что Израиль гарантирует крымчанам цену, не превышающую внутриизраильских тарифов, плюс доставка и НДС. Чтобы сэкономить российская сторона решила предоставлять собственное «сырьё» для опреснения. Китайские танкеры, выгрузив пресную воду на терминале в Севастополе или Ялте, будут по Керчь-Еникальскому каналу заходить в Азовское море и загружаться там солёной водой.

Опреснять азовскую воду дешевле, чем средиземноморскую, её солёность втрое ниже – 11 промилле против 39. Метод обратного осмоса, который используется для опреснения воды в Израиле, требует много энергии. Поэтому в Ашкелоне, где находится опреснительная станция, на российские деньги построят атомную электростанцию. Тендер на постройку выиграла американская компания «Вестингауз электрик». Также Россия оплатит шестикратное увеличение мощности ашкелонского опреснительного завода.

Поскольку израильская вода дороже, чем российская, крымчане получат дотацию на её оплату. Средства для этой дотации поступят от специального налога, которым обложат услуги водоснабжения во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Виктория Боня призналась, что потеряла невинность с незнакомым парнем

21.12 / Лучшее поздравление с Новым годом: Эд Ширан выпустил песню-сюрприз Afterglow и клип

08.12 / «Важные истории»: Кирилл Шамалов стал миллиардером, купив акции «Сибура» всего за $100

29.11 / Мнение: Про нападение на Олега Кашина…

27.08 / Воспитательница забайкальского детсада дала старт акции «Напиши письмо отцу на зону»

23.01 / Москалькова оценила отношение местных властей к участникам митингов

15.03 / Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вновь станут родителями

10.07 / Мнение: Великий предприниматель: россиянина угрожают убить за куклы Джорджа Флойда

28.07 / Орбакайте впервые отреагировала на сравнение с Пугачевой

10.11 / Конец войны в Карабахе?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска