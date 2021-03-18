 

Скандалы: Максим Шугалей: «Короткие гудки – это все, на что россияне услышат, попав за границей в беду?»

18.03.2021, 16:24, Разное
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Глава Фонда защиты национальных ценностей на смог дозвониться до Генерального консульства России в Хьюстоне

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей пытался дозвониться до Генерального консульства России в Хьюстоне, чтобы узнать о судьбе россиянки Миры Тэрады, незаконно удерживаемой в Луизианской тюрьме. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Первый – факс. А второй, по которому можно связаться с сотрудниками консульства, с 14-16.30 не отвечал или срывался после третьего гудка. Возникает вопрос – как нашим соотечественникам дозвониться в консульство или попасть на прием? Неужели короткие гудки – это все, на что они могут надеяться, попав за границей в беду?» – написал Шугалей.

Президент фонда следит за судьбой нашей соотечественницы, которая была незаконно задержана в США. Женщина находится в тюрьме с 29 января, ее тюремный счет пуст.

«Ситуация с ее незаконным задержанием под стражей чудовищна еще и потому, что 21 марта у Миры Тэрады день рождения, который она должна была отметить с семьей, на родине», – пишет общественник.

Максим Шугалей

По словам советника Генконсульства Дмитрия Просвиркина, ведомство готово выдать россиянке свидетельство на возвращение в Россию. Сейчас дипломаты ждут решения американской стороны, где будет указана дата депортации Тэрады. Документы российское ведомство подало 18 февраля, гражданство женщины было подтверждено 1 марта.

«Но почему документы, столь необходимые нашей соотечественнице для возвращения на родину, начали готовить после того, как был нарушен срок ее освобождения? Почему бы их не запросить в декабре?» – интересуется глава ФЗНЦ.

Шугалей также сообщил, что ранее советник Генконсульства в письме на имя матери Миры Светланы Рогожиной сообщил, что в начале этой недели свяжется с миграционной службой для уточнения точной даты освобождения гражданки России. В настоящее время результатов нет.



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