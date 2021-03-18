ОЗХО дала России 90 дней на раскрытие состава сыра «Подмосковный»

Оргкомитет Всемирной выставки «Новое продовольствие» в Каракасе подал жалобу на Россию в Организацию по запрещению химического оружия.

Он просит признать химическим оружием один из экспонатов выставки – сыр «Подмосковный» российского производства. ОЗХО начала расследование инцидента.

Выставка «Новое продовольствие» проводится впервые. В ней участвуют производители недорогих заменителей продуктов для небогатых стран. В этом году выставка проходит в столице Венесуэлы, Каракасе.

Россия представила на ней сыр, розничная стоимость килограмма которого не превысит 10 долларов. Он изготовлен по классической сырной технологии, только вместо молочного жира используется инновационный заменитель пальмового масла «Победа», разработанный кафедрой неорганического синтеза «Сколтеха».

Учёным удалось полностью повторить свойства оригинального продукта, однако до сих пор не удалось избавиться от резкого запаха и вкуса одного из ключевых веществ в составе – скатола. Из-за скатола и возникло недоразумение на выставке.

– Когда мы распечатали упаковки с сыром, немного запахло. Мы предупреждали, что так будет, это не неожиданность. Но организаторы объявили эвакуацию павильона, вызвали спасателей, полицию. Я считаю, это предвзятое отношение к России, – заявил ведущий инженер проекта «Победа» Алексей Гладышев.

ОЗХО требует от России раскрыть состав сыра «Подмосковный» и допустить международных инспекторов в Сколтех и на Подмосковный завод синтетических сыров в Капотне. Если это не будет сделано, экспорт российских сыров в страны, подписавшие Конвенцию о запрещении химического оружия, может быть запрещён.

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