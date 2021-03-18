Скандалы: «О проведении мероприятия уже никто не говорил»

Валерий Меладзе рассказал в Пресненском суде, как юбилей в башне ОКО «Москва-Сити» превратился в побоище

В Пресненском райсуде допросили известного певца Валерия Меладзе. В ноябре 2017 года он выступал на дне рождения предпринимателя Дмитрия Павлова в башне ОКО «Москва-Сити», но вынужден был покинуть мероприятие из-за перестрелки. В результате стрельбы погиб один и были ранены пять человек: ее инициатором следствие считает Магомеда Исмаилова (Мага Кобра), главу охраны бизнесмена Гавриила Юшваева, и телохранителя бизнесмена Эльдара Хамиева.

В Пресненском суде продолжается допрос свидетелей обвинения, ставших очевидцами перестрелки в башне ОКО. Одним из них оказался известный певец Валерий Меладзе. Вместе с десятком других популярных артистов он должен был выступить на 50-летии бизнесмена Дмитрия Павлова, которое проходило в ресторане башни 17 ноября 2017 года. Певец оказался единственным российским поп-исполнителем, который вышел на сцену. Как отметил в суде господин Меладзе, юбилей в ОКО был «солидным мероприятием», на которое он приехал около 20 часов и, поднявшись на лифте на четвертый этаж, прошел в свою гримерку. День рождения к этому времени уже начался, вспоминал певец, вел его Валдис Пельш. Господин Меладзе начал первую часть своего выступления в 20:30 — она продолжалась минут 40.

После него, по данным “Ъ”, юбиляра поздравил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, а затем на сцену вышли, как отметил господин Меладзе, «невысокие китайские акробатки», а за кулисами стояло много полуодетых девушек (скорее всего, речь идет о номере канадского Cirque du Sоleil).

Но цирковой номер, по словам свидетеля, неожиданно прервался, так как за кулисы забежали испуганные гости, которые рассказали певцу, что в зале идет стрельба. «О проведении мероприятия уже никто не говорил»,— отметил свидетель, которого, как и остальных артистов, вывели из здания через пожарный выход, так как это был самый безопасный вариант. Вышли артисты в районе Третьего транспортного кольца и еще час ждали машин, поскольку сопровождавшие их люди, опасаясь последствий перестрелки, советовали оставаться на месте. Когда свидетелю показали фрагмент его выступления, записанный кем-то из гостей на мобильный телефон, господин Меладзе не удержался и пошутил, что никогда не предполагал, что будет смотреть свое шоу в суде.

Накануне, по данным “Ъ”, в суде был допрошен Дмитрий Павлов. Он рассказал, что на его день рождения было приглашено 250 гостей, в том числе Гавриил Юшваев, которого свидетель назвал по имени-отчеству и своим другом. Юбиляр вспомнил, что вначале отправил другу приглашение, а затем позвонил по телефону и уже лично позвал его на торжество. Как отметил свидетель, для гостей был красочно оформлен отдельный вход, к которому вела красная ковровая дорожка. А для автомобилей были предварительно забронированы места на подземной парковке, так как представители администрации башни говорили, что парковочных мест непосредственно возле входа может не хватить. Мест на подземной парковке было предостаточно, отметил свидетель, который сам оставил там машину.

Господин Юшваев в ресторане появился вначале один, вспоминал свидетель, но затем рядом с ним оказался Магомед Исмаилов — его юбиляр знал как охранника гостя.

Начало перестрелки свидетель не видел, так как его поздравляли — к этому времени «было произнесено четыре-пять тостов».

Но во время циркового номера «в зале раздались хлопки», стало понятно, что идет стрельба, «поднялся переполох, и гости начали разбегаться». Господин Павлов тоже покинул зал, отметив, что находился в тот момент в «очень подавленном состоянии». О причинах конфликта свидетелю рассказали чуть позже тяжело раненные охранники Кирилл Титоренко и Платон Койда (последний потом скончался), которых свидетель навестил в больнице. Как пояснил суду господин Павлов, из рассказа раненых он понял, что «конфликт с кавказцами» возник из-за отказа переставить автомобиль господина Юшваева. Кавказцев было больше десяти, а «непосредственно с Исмаиловым» шел разговор на повышенных тонах, который вскоре и перерос в стрельбу. «Исмаилова пытались остановить, но он не останавливался»,— подчеркнул свидетель, отметив, что охранник господина Юшваева, как он понял, и открыл огонь.

Показания свидетелей о перестрелке, которая началась на стоянке, а затем переместилась в ресторан, имеют большое значение для суда, так как часть записей с видеокамер была стерта.

Владислав Трифонов