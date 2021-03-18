Ростех Деминский лыжный марафон стал «зеленым»
 

Ростех Деминский лыжный марафон стал «зеленым»

18.03.2021, 15:10, Новости
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Спортивный бренд лыжной России – Ростех Деминский лыжный марафон встал на экологическую тропу.

Одноразовые пластиковые бутылочки, в которых марафонцам на трассе подают спортивные напитки и воду, отправились в переработку.

Международный Ростех Дёминский лыжный марафон в этом году побил рекорды по количеству участников. В шести гонках приняли участие более 3500 спортсменов и любителей лыжного спорта из 58 регионов России и 6 стран мира. Для лыжников на трассе были подготовлены специальные пункты питания. За время соревнований участники использовали 20 тысяч бутылок с водой и спортивными напитками. После спортивного события встал вопрос утилизации использованной посуды.

– Любая идея рождается из проблемы. В этом году на трассе было использовано более 20 тысяч одноразовых пластиковых бутылочек. Отдать такой объём, а это более трех десятков пластиковых мешков, для обычной утилизации было бы неправильно, неэкологично, поэтому пришло решение – отправить в переработку, – рассказал Игорь Самойлов, директор СНП «Деминские марафоны».

Пластиковая тара объемом 0,125 миллилитров изготавливалась специально для соревнований, и после была собрана, упакована и доставлена на комплекс по переработке отходов «Север» компания «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») в Сергиевом Посаде.

– На переработку отправлена вся тара, которую произвели специально для марафона. Из этого сырья будут сделаны футболки, скейтборды – мы подарим их подписчикам наших соцсетей, которые ведут «зеленый» образ жизни. Таким образом, в этом году соревнования стали не только самыми массовыми в истории марафона по числу участников, но и самыми экологичными. Уверены, эта акция станет хорошим примером правильного экологического сознания для всех жителей России, – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Сотрудники Деминского марафона также надеются, что их экопример получит продолжение, «зеленая» акция станет еще одной традицией спортивного события и получит развитие.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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