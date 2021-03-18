 

Скандалы: Руки по локоть в Крыму

18.03.2021, 14:44, Разное
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Как жители полуострова отдали его российским олигархам и кланам местных чиновников

«Крымская весна». Кого в России и в Украине не волновали события февраля-марта 2014 года? В ночь на 22 февраля комендант Майдана Андрей Парубий объявил о полной победе восстания в Киеве. Президент Янукович бежал. На следующий день в Севастополе порядка 30 тысяч человек собрались на митинг с российскими флагами. «Народный мэр» города Алексей Чалый с трибуны заявил, что происходящее в столице Украины «не имеет ничего общего с законом», и назвал Верховную Раду нелегитимной. После этого «площадь» взяла под контроль городскую администрацию и совет депутатов. В этот же день российский флаг подняли над администрацией Керчи.

Так началось отделение Крыма от Украины.

Пророссийские митинги прокатились по всему полуострову. 26 февраля в Симферополе у стен республиканского парламента произошло столкновение сторонников присоединения к России с проукраинскими активистами: с каждой стороны в нем участвовало порядка трех тысяч человек. Двое погибли, 79 получили ранения. Уже следующей ночью на полуостров через Керченский пролив прибыли на паромах «вежливые люди». В день их прибытия, 27 февраля, спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов объявил о начале подготовки к референдуму.

13 ноября, 2014 год. Глава Крыма Сергей Аксенов пробует хлеб компании “Крымхлеб”. Сотрудники “Крымхлеба” попросили главу республики национализировать компанию. Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Российские политики и лидеры «крымской весны» не скупились на обещания. По городам и селам распространялись листовки с десятью гарантиями для жителей полуострова. Вот некоторые из них:

  • Жители Крыма ничего не должны потерять от присоединения к России даже в мелочах, приобретя при этом много новых возможностей.
  • Все правоустанавливающие документы крымских предприятий Россия признает без процедур перерегистрации.
  • Все земельные участки и недвижимость в Крыму, находящиеся в собственности граждан и организаций, останутся у нынешних владельцев без каких-либо дополнительных подтверждений и проверок. Частная собственность в России неприкосновенна.
  • Пенсионеры Крыма сохранят все свои льготы, а размер их пенсий в России существенно возрастет.

Сегодня в Крыму об этих обещаниях вспоминают с горькой усмешкой. Уже спустя месяц после референдума на полуострове начался тотальный передел собственности, который продолжается и по сей день.

Ополченцы Крыма, которых в феврале-марте 2014-го люди воспринимали как защитников, спустя год уже прочно ассоциировались с другим словом — «рейдерство».

Никакие украинские (да и российские) документы не признавались, если кому-то из влиятельных людей нравился твой актив: будь то завод, магазин или даже просто участок, на котором стоит твой дом.

Благосостояние — тоже не выросло. Зарплаты и пенсии, в сравнении с украинскими, действительно стали выше. Но следом начался и экспоненциальный рост цен, которые не снизились даже после строительства Крымского моста.

На этом фоне все чаще становится известно о дачах российской элиты, забирающей у местных жителей десятки гектаров земли и километры пляжей. Становится известно о проданных за копейки крымских винзаводах и санаториях, о застройке излюбленных мест отдыха.

Показательная картина: попасть на полуостров из России можно либо через аэропорт Симферополя, который управляется бизнес-партнерами друга Владимира Путина Юрия Ковальчука, либо по Крымскому мосту, который за 228 млрд рублей строил другой друг президента — Аркадий Ротенберг. При этом, добираясь, например, из Симферополя в Ялту, вы наверняка поедете на автобусе, который вместе с другим имуществом отобрали у 3000 акционеров «Крымавтотранса» — вполне обычных людей.

Крымчане не должны были потерять ничего «даже в мелочах», но в итоге они, кажется, потеряли Крым. Корреспонденты «Новой» отправились на полуостров, чтобы рассказать, как он ушел из-под ног своих жителей. И — в чьи руки?



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