Зейн Малик впервые рассказал о своей новой роли отца и их с Джиджи Хадид дочери Хай

Экс-участник группы One Direction, а ныне сольный исполнитель Зейн Малик впервые стал отцом в сентябре прошлого года – дочь ему подарила возлюбленная Джиджи Хадид. Если модель уже успела поделиться с прессой некоторыми мыслями насчет материнства и рассказывала немного о дочери Хай, то вот Зейн хранил молчание. Вчера же он принял участие в программе Valentine in the Morning на радио iHeartRadio, где наконец поговорил про отцовство. Публикуем примечательные цитаты.

Об отцовстве:

Честно говоря, это потрясающий опыт. Многие люди еще до рождения дочери говорили мне: “Это такие большие изменения, все перевернется с ног на голову” и так далее. Но теперь я понимаю, какой у нас прекрасный ребенок. Мне и Джи было легко освоиться во всех этих вопросах. Дочь нам будто облегчила этот процесс: она очень хорошо спит, обожает свое молоко. На данный момент все время занимает только кормление и смена подгузников. Звучит, может, ужасно, но мне это определенно нравится.

Джиджи Хадид и Зейн Малик с дочкой

О Джиджи Хадид:

Она тоже в порядке, но она озорная мама. Ей помогают с ребенком, поэтому все хорошо.

О том, как изменилось его отношение к жизни после рождения дочери:

Раньше у меня было много времени для моих отношений и всего прочего, но все это касалось исключительно меня одного. И тот факт, что Хай так легко и быстро позволила мне влиться в роль отца, меня очень удивил. Мне нравится проводить дни рядом с ней, играть, смотреть какие-то детские телешоу, разучивать стишки, ползать вокруг нее, петь для нее… Это, правда, другой темп жизни, но к нему легко приспособиться. Думаю, это меня больше всего удивило в моем отцовстве.

Напомним, еще весной прошлого года стало известно, что 25-летняя модель Джиджи Хадид и ее возлюбленный, 27-летний экс-солист One Direction, а ныне сольный исполнитель Зейн Малик впервые станут родителями. Позднее эту информацию прессе подтвердила мать модели Иоланда Хадид, а после и сама Джиджи перестала скрывать свое интересное положение и рассказала о своих ощущениях во время виртуального визита на шоу Джимми Фэллона.

О романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.