Роскомнадзор потребует от операторов полные данные об абонентах и их разговорах

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18.03.2021, 7:48, Разное
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Роскомнадзор хочет обязать операторов связи предоставлять данные об абонентах для борьбы с серыми сим-картами, сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства.

Операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору все данные об абонентах, к которым сейчас имеют доступ только они сами или правоохранительные органы.

Ведомство получит доступ в том числе к информации: об именах абонентов, местах жительства, дате рождения, реквизитах документов, удостоверяющих личность. Также операторы будут обязаны передавать РКН информацию о фактах передачи сообщений и данных, в том числе с использованием оборудования, датчиков и сенсоров, еще — об используемом абонентами и пользователями корпоративных тарифов оборудовании.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект необходим для борьбы с серыми сим-картами, которые оформляются на юрлиц и ИП и раздаются бесплатно у торговых центров, в местах массового скопления людей и используются в различных схемах мошенничества.



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