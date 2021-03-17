Патриарх Варфоломей призвал скупать фьючерсы на индексы нефтедобывающих стран в рамках коррекции иены против доллара

Глава Константинопольского патриархата в воскресной проповеди поделился с прихожанами Собора святой Софии своим виденьем динамики цен на фьючерсы нефтедобывающих стран на второй квартал 2021 года. Предстоятель рекомендует держать длинные позиции и увеличивать их при просадах в рамках коррекции йены против доллара.

Патриарх Варфоломей отслужил молебен за рост цены нефтяного фьючерса на фоне снижения ставок по трежерис, что в совокупности с позитивными прогнозами по пандемии сигнализирует о начале разворота фьючерса вне ценового коридора. Глава мирового православия считает, что колебания курса йены к доллару идут лишь на благо христиан и способствуют укреплению братской любви между православными церквями. Отмечая необходимость строгого соблюдения поста, владыка посоветовал также обратить внимание на акции аграрного и нефтехимического секторов развивающихся стран. Всё сказанное им являлось лишь пастырским поучением, но не инвестиционной рекомендацией.

«Я думаю, что в ближайшее время Господь в своей премудрости увеличит своп по коротким позициям трежерис и вынудит крупные фонды искать другие способы размещения капитала. Индексы нефтедобывающих стран в таком свете выглядят весьма богоугодно и душеспасительно. Не забывайте причащаться перед получением дивидендных выплат и старайтесь диверсифицировать свои портфели, аминь», – сказал Варфоломей на проповеди.

Ранее сбылся прогноз патриарха Варфоломея по волатильности фьючерса на нефть марки Brent.

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