Мария Миронова, Саша Лусс, Наталья Бардо и другие на премьере фильма “Игры шпионов”

В минувший вторник десятки звезд собрались под крышей кинотеатра “Москва”, чтобы посмотреть долгожданный фильм “Игры шпионов”. Его релиз был запланирован еще на октябрь прошлого года, но в итоге отложен из-за пандемии коронавируса. Мировая премьера состоялась на фестивале независимого кино Sundance в конце января, и теперь наконец фильм доехал до России. Главную роль в нем сыграл харизматичный британец Бенедикт Камбербэтч. Он же стал продюсером картины. А актрисе Марии Мироновой досталась роль жены одного из главных героев.

В основу сюжета фильма “Игры шпионов” (The Courier) легла реальная история британского бизнесмена Гревилла Винна, который был завербован спецслужбой МИ-6 для работы в СССР. В Советском Союзе Винн контактировал с полковником ГРУ Пеньковским (Мераб Нинидзе), чтобы предотвратить угрозу ядерного конфликта и разрядить Карибский кризис. С годами их сотрудничество превратилось в дружбу, размыв границы между “своими” и “чужими”. Съемки фильма проходили в Чехии, Великобритании и России.

Первыми оценить драму о спецагентах пришли: Саша Лусс, Наталья Бардо, Валерия Дергилева, Polina, Ольга Карпуть, Маша Федорова, Катя Кабак, Виктория Дайнеко, Роман Архипов, Иван Чуйков, Кузьма Сапрыкин, Артем Королев и многие другие.

Фильм появится во всех кинотеатрах страны уже 18 марта.

Виктория Дайнеко Маша Федорова Polina Мария Миронова и Рафаел Минасбекян Саша Лусс Валерия Дергилева Артем Королев Наталья Бардо Ксения Дукалис