Скандалы: Аэрожадность

Как компании «Аэрофлот» удается одновременно доить госбюджет и кошельки своих пассажиров

Цены на авиабилеты пошли в рост. При этом главным застрельщиком роста цен оказывается крупнейший отечественный перевозчик – группа компаний «Аэрофлот». Перевозчик, получивший миллиарды в виде государственной поддержки, не стесняется компенсировать «ковидные убытки» ещё и за счёт пассажиров. Летом прошлого года «Аэрофлот» представил свою новую стратегию развития до 2028 года. Планы поистине грандиозные – перевозчик собрался увеличить пассажиропоток более чем вдвое – с 60,7 млн до 130 млн человек. Помочь этому должно некое переформатирование входящих в группу авиакомпаний. В частности, «дочка» «Аэрофлота» авиакомпания «Россия» должна будет максимально сконцентрироваться на внутренних перевозках, получив от материнской компании более 40% маршрутной сети. «Победа» продолжит развивать себя в сегменте лоукоста, а вот сам «Аэрофлот» планирует прочно обосноваться в нише премиум-сегмента, став пятизвёздочной компанией. Сегодня российскому перевозчику пока присвоено четыре звезды.

Все эти изменения, согласно обещаниям топ-менеджеров «Аэрофлота», будут ещё и выгодны для пассажиров. Так, глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков недавно пообещал снижение тарифов. Однако по факту выходит ровно наоборот. Рейсов будет меньше, сервис грозит стать хуже, а билеты при этом – дороже.

Ростов по цене Токио

Первыми почувствовать на себе реализацию новой стратегии развития национального перевозчика уже смогли жители российских регионов. «Материнская» компания объявила о том, что в течение этого года прекратит полёты сразу в несколько десятков российских городов.

Так, рейсов «Аэрофлота» уже лишились жители Челябинска. Вроде бы ничего – полёты теперь выполняет «дочерняя» «Россия». Однако количество рейсов сократилось, а цены на билеты из месяца в месяц продолжают расти. «Россия» в 2 раза уменьшила количество пассажиро-мест на Москву, ещё в январе возмущался местный эксперт по туризму Олег Ежков. «Сейчас, пока не сезон, билеты по 4 тыс. рублей, а летом билеты будут стоить не меньше 15 тыс., а то и больше».

Прогнозы уже начали сбываться. В системе бронирования авиакомпании стоимость билетов Москва – Челябинск по самому дешёвому безбагажному невозвратному тарифу на начало мая составляет без малого 5 тыс. рублей, на начало июля – 5600 рублей. А тариф «эконом максимум», подразумевающий возможность обмена-возврата билета, выбор места в салоне, а также провоз двух мест багажа, обойдётся в 12 425 рублей. Хотя согласно стратегии развития ГК «Аэрофлот» стоимость билетов в экономклассе должна снизиться на 30%.

Жители Челябинска не единственные жертвы реализации этой новой стратегии. Появилась информация, что «Аэрофлот» прекратил полёты в Магнитогорск, Белгород, Нижний Новгород, Астрахань, Воронеж, Нижнекамск, Тюмень и Архангельск, хотя данное сообщение уже опровергалось авиаперевозчиком. Надо ли говорить, что никакого 30-процентного снижения цен на билеты ни на этих направлениях, ни на каких других не наблюдается.

Недовольство тарифной политикой «Аэрофлота» высказали депутаты Заксобрания Ростовской области, направившие в конце прошлого года обращение на имя гендиректора компании Михаила Полубояринова. Парламентарии обратили внимание не только на повышение тарифов, но и на тот факт, что добраться в Ростовскую область самолётом становится всё сложнее.

Заодно депутаты обратили внимание на повышение тарифов бизнес-класса, которые сегодня оказались в 2 раза дороже, чем билеты в Токио!

Квотный блат

Обычно в ответ звучат аргументы: дескать, что здесь такого? Авиаперевозки – удовольствие дорогое. Хотите дешевле – езжайте в плацкарте по железной дороге. Однако в «Аэрофлоте», видимо, забыли о том, что компания является государственной. А потому регулярно получает от государства деньги, чтобы перелёты были доступны большинству жителей страны.

Но «Аэрофлот» умудряется оскандалиться и здесь. Прошлым летом так вышло с билетами на Дальний Восток. Благодаря госсубсидиям билеты по льготной цене в экономкласс могут приобрести граждане России до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55, а также инвалиды и члены многодетных семей. Только вот уже 4 августа дешёвые льготные билеты внезапно закончились. В авиакомпании объяснили, что исчерпан лимит полученных от государства средств. Когда их успели исчерпать, учитывая, что из-за коронавирусных ограничений полётов практически не было, не понятно.

Причём ситуация с внезапной приостановкой продажи льготных билетов на Дальний Восток повторяется из года в год. В благополучном 2019 году «Аэрофлот» также заявил, что госсредства закончились, и возобновил продажу льготных билетов только после получения из бюджета дополнительных 3 млрд рублей.

Цены на международные перевозки, похоже, и вовсе окончательно перешли в зону недоступности.

Так, в системе бронирования того же «Аэрофлота» самые дешёвые билеты в Дубай из Москвы на апрель обойдутся в 36 177 рублей. И это при том, что в 2019 году улететь в ОАЭ можно было всего за 12–15 тыс. рублей.

И это не случайно. За «Аэрофлотом» традиционно были закреплены самые популярные и прибыльные международные направления. С наступлением эры ковидных ограничений и без того привилегированное положение авиаперевозчика только укрепилось. По данным Общероссийского объединения пассажиров, подавляющее большинство разрешений на международные рейсы от Росавиации сегодня получает «Аэрофлот». «Другие авиакомпании не получают доступ к тем немногим маршрутам, на которые у них также есть назначения. Red Wings, например, могла бы возобновить полёты из Москвы в Белград, но вся квота на это направление отдана «Аэрофлоту», – жаловался ещё в ноябре прошлого года представитель компании Red Wings.

Вывод: находящийся в самом привилегированном положении государственный перевозчик вполне мог бы воспользоваться им, чтобы обеспечить гражданам страны доступные перелёты. Однако пользуется имеющимися бонусами в своих интересах. Выходит, что государственная авиакомпания превратилась в некую «кормушку» для её руководства. Так ли должно быть?

Конкретно

2020 год оказался крайне тяжёлым для авиаотрасли. Из-за локдауна полёты практически на несколько месяцев прекратились, авиакомпании мира несли миллиардные убытки. На этом фоне «Аэрофлот» оказался единственной авиакомпанией, получившей самую щедрую господдержку.

В мае прошлого года правительство решило выделить 23,4 млрд рублей на поддержку авиаиндустрии. Деньги распределялись в виде субсидий по ставке 365 рублей за каждого «потерянного» пассажира. Однако «Аэрофлоту» из этой суммы досталось около 8 млрд рублей вне всяких правил, то есть без привязки к пассажиропотоку.

Ещё 50 млрд рублей компания получила из Фонда национального благосостояния: государство таким образом вложилось в акции перевозчика, увеличив свою долю до 57,34%

Также «Аэрофлот» вошёл в список системообразующих предприятий, по распоряжению премьер-министра получив госгарантии на кредиты на сумму 70 млрд рублей.

Судя по финансовой отчётности ПАО «Аэрофлот» по РСБУ, в прошлом году компания показала убытки на сумму почти 123 млрд рублей. Если суммировать все средства, выделенные государством, получается, что «Аэрофлот» стал чуть ли не единственной компанией в стране, убытки которой почти на 100% были покрыты из бюджета.

Константин Мурлаков