Новосибирский технический университет открыл специальность Flash-программиста

Новосибирский технический университет объявил, что со следующего учебного года будет готовить и Flash-программистов. Как сообщается в пресс-релизе учебного учреждения, подготовка к этому тщательно шла в течение нескольких лет.

“От иллюстраций и анимации до полноценных программ и игр – приглашаем абитуриентов с головой окунуться в удивительный мир Macromedia Flash, технологии, которая изменила интернет. Это ваш шанс стать востребованным специалистом сразу в нескольких областях”, – утверждают в вузе.

Технология Flash, подчёркивают в НГТУ, позволяет создавать по-настоящему кросс-платформенные приложения, которые к тому же могут работать и в браузере. Таким образом, благодаря этой платформе можно в том числе создавать полноценные сайты.

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