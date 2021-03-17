Николай Лукашенко стал единственным кандидатом на выборах старосты класса

Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, обучающийся в одной из московских школ, победил на выборах старосты класса, где он стал единственным кандидатом. Его одноклассники единогласно решили, что достойной альтернативы Николаю в классе нет.

Сын белорусского лидера имеет российский паспорт и обучается в Москве, что, по мнению экспертов, может благоприятно сказаться на его политическом будущем. В 2024 году ему исполнится 20 лет, что позволит ему принимать участие в президентских выборах сразу в двух странах. Александр Лукашенко на вопрос о том, в какой стране его сын хочет быть президентом, ответил, что к тому времени Николай уже будет достаточно взрослым, чтобы самостоятельно выбрать государство на свой вкус.

«Молодец Коленька. Я ему всегда говорил: сначала класс, потом город, ну а потом уже и на страну можно замахнуться. Политическая карьера у человека должна идти постепенно. Не в шестнадцать лет же президентом становиться! Пусть подрастёт хотя бы, водительские права получит, в университет поступит для начала. Раньше двадцати лет пусть даже не думает о президентстве! Ну а потом как бог даст и как решит российский народ», – сказал Александр Лукашенко.

—